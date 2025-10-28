Slušaj vest

U noći između ponedeljka i utorka, u Novopazarskoj ulici na Vračaru u Beogradu, kako Kurir saznaje, razlupan je poznati kafić, a na licu mesta, prolaznici su zatekli polomljena dva izloga i razbacano staklo po trotoaru.

Prema nezvaničnim informacijama, prijava policiji o incidentu je stigla noćas, a patrola je odmah izašla na teren. Kako ističe naš izvor, nadležni ispituju sve okolnosti i tragaju za osobom ili više njih, koje stoje iza ovoga.

- Dva izloga popularnog lokala su potpuno polupana, staklo je rasuto svuda, a slučaj je odmah prijavljen policiji i ispituju se sve okolnosti - kaže izvor nezvanično za Kurir.

Policija sada ispituje da li je ovaj incident deo šireg obračuna ili je reč o izolovanom slučaju vandalizma.

- Za sada se ne zna šta je bio motiv za ovako nešto - dodaje sagovornik.

Ovo, međutim, nije prvi put da ugostiteljski objekti u Beogradu postaju mete napada. Podsetimo, prethodnih meseci zabeleženi su brojni slučajevi paljenja kafića i bacanja Molotovljevih koktela.

Upravo na Vračaru se odigrala prava drama u noći između 22. i 23. jula kada je nepoznata osoba bacila Molotovljev koktel na poznati kafić. Kako je tada ispričao očevidac za Kurir, sve se dogodilo nakon što je čovek, obučen u crno od glave do pete, prišao kafiću i namerno izazvao požar.