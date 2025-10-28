Slušaj vest

Miloš Budimir, kom se sudi kao pripadniku kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića danas je kao svedok saslušan u postupku koji se protiv vođa klana, njihovih supruga i Beliuvokove tašte vodi zbog sumnje da su novac zarađen od kriminala ulagali u legalne tokove, ispričao je da su oni mesečno dobijali novac od Partizana, i da je koverte od košarkaškog kluba donosio biznismenu Aleksandar Papić.

Aleksandar Papić Foto: Kurir

Papić je, podsetimo, saslušavan kao svedok u postupku, a pre nekoliko meseci je uhapšen u velikoj akciji borbe države protiv korupcije.

- Aleksandar Papić je onako proćelav, nosi naočare. Viđao sam ga na stadionu, a skoro kad je uhapšen viđao sam ga svaki dan u zatvoru. Rekao mi je u zatvoru da sam smršao i osedeo, a svaki dan me ispod prozora molio, pošto ga je tužio neki momak iz Novog Sada da ga je jurio pištoljem, da nađem tog momka da povuče prijavu protiv njega - rekao je Miloš Budimir danas u sudnici, odgovarajući na pitanja Veljka Belivuka da li poznaje Papića koji je, kako je naveo, ranije u sudu kada je saslušan kao svedok izjavio da ne poznaje Miloša Budimira.

- On je pričao da ne poznaje moga brata, a viđali smo ga svaki dan od kako smo sredili restoran na stadionu u proleće 2019 - rekao je Marko Budimir.

Marko Budimir Foto: Instagram

Optužnicom za ulaganje novca u kuće, placeve i stanove, obuhvaćeni su i optuženi pripadnik kriminalne grupe Filip Ivanovski i njegova supruga Marija.

- Poznajem Veljka, Marka, Filipa, njihove žene. Poznajem sve osim Belivukove tašte. Marka znam ceo život, znam ga tu iz kraja, odrasli smo zajedno. Veljka i Filipa sam upoznao 2018. Oni su mi prijatelji, imam rođenog brata, ali oni su mi kao braća - rekao je Miloš, stariji brat Budimir na početku suđenja.

Odgovarajući na pitanja, rekao je da zna da su Belivuk i Miljković zarađivali novac tako što su radili obezbeđenje i imali ljude koji su to radili za njih, ali i da su kao navijači dobijali novac od Partizana.

- Marko je sa 16 godina počeo da radi poslove obezbeđenja, radio je na vratima. I Veljko je radio na vratima, obezbeđenje, a Filip je zaposlen i u nekoj firmi u Pančevu. Marko i Veljko su i držali obezbeđenje, imali su i ljude koji rade za njih. Imali su zaradu i kao navijači, išli smo na utakmica Partizana i dobijali smo od kluba 100.000 evra godišnje. Dobijali smo mesečno, ali je na godišnjem nivou to bilo 100.000. Ja sam lično imao mesečno od kluba 500 evra, nekada i 1.000 evra. Alesandar Papić je za košarkaši klub donosio 25.000 evra mesečno, dolazio je u baštu restorana i ja sam više puta od njega preuzeo koverat kada Veljko i Marko nisu tu. Znam da je bilo po 25.000 evra u koverti, jer je Veljko brojao, ja sam imao 1.000 evra od toga i toliko i moj brat. Papić je često znao da kasni s tim parama, prilikom našeg hapšenja kasnio je četiri ili pet meseci - izjavio je Miloš Budimir.

MIloš Budimir Foto: Privatna Arhiva

Njegov brat Marko Budimir rekao je pred sudom i da su im novac davali Marko ili Veljko.

- Tada sam upoznao i ovog gospodina Papića koji je skoro uhapšen za korupciju. Donosio je pare Marku Miljkoviću, a posle kada je Veljko pušten iz kućnog pritvora, donosio je njemu keš na ruke - rekao je Marko Budimir.

Braća Budmir, pred sudom su danas svedočila da je placeve u Krnjači,za koje tužilaštvo tvrdi da su ih stavili na ime Milana Budimira kako bi prikrili poreklo novca, a da su zapravo kupli Belivuk i Miljković, kupio njihov otac od svoje životne ušteđevine, a da su mu oni pomogli sa 23.000 evra, jer je "želeo da kada ode u penziju živi pored Dunava".i- Bio je pred penziju i našao je na investitora da zida kuće na mestu gde nam je porodična kuća, a imamo i parcelu pored, od oko 30 ari. Hteo je mene i brata da obezbedi stambeno, živeli smo kao podstanari, a on je svakako želeo da kada ode u penziju živi pored Dunava. Negde u decembru 2020. stupili smo u kontakt sa Žikom, koji je zapravo bio predstavnik svih prodavaca placeva u Krnjači pored Dunava. Ispostavilo se da je on to radio iz svog interesa, da uzme malo više novca. Preneli smo ocu, otišli sa njim da vidi to tamo, još cena nije bila formirana. Drugi put smo se brat i ja ponovo našli sa Žikom u nekom restoranu. Pričali smo s ocem, bilo nam je malo sporno što su tri prodavca, ili naslednika, pa nam je bilo neobično. U restoranu smo videli advokata Nikolu, kog znamo tu iz kraja, i pitali smo ga da nas uputi. Angažovali smo ga i o svemu obaveštavali oca, slagao se sa svim. Čini mi se da je cena bila oko 92.000 evra - ispričao je Miloš Budimir pred Specijalnim sudom, a identično je svedočio i njegov mlađi brat.

Veljko Belivuk i Marko Miljković Foto: Libertaspress/Sky aplikacija

Miloš i Marko Budimir naveli su da su na dan kupovine, sa ocem otišli kod notara, jer je oca bilo strah "da tolike pare nosi sam".

- Taj dan, pred odlazak kod notara odneli smo mu 23.000 evra, jer je pitao da mu toliko pozajmimo, i mi smo pristali, jer na kraju će nama sve to i da ostane - rekao je Miloš Budimir za sudskom govornicom, a na pitanje sudije odakle njegovom ocu novac, odogovorio je da je njihov otac jedan od najboljih limara i da je štedeo ceo život.

Braća su pred sudom izjavila i da Marko Miljković niti Veljko Belivuk nisu imali nikakve veze sa kupovinom polaceva na Dunavu.

- Kupili smo placeve negde u januaru 2021. i mi smo brzo posle toga uhapšeni. Placevi su oduzeti našem ocu - rekla su braća Budimir.