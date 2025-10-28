Slušaj vest

Od siline udarca Jovan P. je zadobio teške telesne povrede i sanitetom Hitne pomoći kobne večeri prevezen je u Urgentni centar gde mu se lekari bore za život, a sada se oglasio njegov otac Nedeljko P. koji je otkrio u kakvom zdravstvenom stanju se nalazi njegov sin. Takođe, on je dodao da je njegov sin tog dana došao u Srbiju kako bi posetio Sajam knjiga u Beogradu.

Bili su u kafiću i malo popili

- Nikola i Jovan se druže od detinjstva. Moj sin je ostao u Bosni kada je upisao pravo, dok je Nikola otišao u Beograd da studira arhitekturu. Uvek su bili u kontaktu, često su se viđali. Verovatno su se dogovorili da se sretnu, otišli su u kafić i malo popili. Nakon toga se desila ova stravična nesreća. Kažu da je moj sin imao 0.5 promila alkohola u krvi - rekao je Nedeljko P. za Alo i potom dodao:

Teško povređeni mladić Jovan P. iz Brčkog Foto: Privatna arhiva

- Za nesreću sam saznao iz vesti. Odmah sam pomislio da je to Nikolin automobil. Nisam ni čekao, krenuo sam za Beograd. Našao sam sina na Urgentnom centru. Ne možemo kod njega, jer je u šok sobi. Malopre sam bio kod lekara, operisali su mu creva, koja su popucala od siline udara. Moja žena ne može da dođe sebi.

Nema opravdanja za nesreću!

Nedeljko P. kaže za pomenute medije da ne traži opravdanje za ono što se dogodilo.

- Niko, pa ni ja, ne mogu da opravdam uzrok nesreće. Istina je da je brzina bila velika, to je neosporno. Strašna je to tragedija. Iskreno se saosećamo sa porodicom nastradalih - rekao je on i dodao da je osumnjičeni Nikola Đ. živeo u Beogradu gde ima stan, a o njegovoj porodici navodi da su u pitanju časni i pošteni ljudi.

- Nisam se čuo s njima nakon nesreće.

Pa da podsetimo, nesreća se dogoidila u subotu, 25. oktobra sat vremena iza ponoći na raskrsnici ulica Heroja sa Košara i Omladinskih brigada, kod kule West 65 na novom Beogradu.

Pijan i drogiran

Dosadašnja istraga utvrdila je da je osumnjičeni Nikola Đ. vozio automobil marke "audi A4" bosanskih registraskih oznaka pod dejstvom alkohola, tačnije izmereno mu je nakon udesa 1,76 promila alkohola u krvi i bio je pod dejstvom narkotika, marihuane. Prošao je raskrsnicu na crveno svetlo na semaforu pri brzini od 132 kilometra na čas i direktno se zakucao u "hjundaji" sa bočne strane, u kom je inače, bila tročlana porodica - saobraćajni policajac Bojan Živković (43), njegova supruga Dijana Kajiš (38) i njihov devetogodišnji sin.

Osumnjičeni Nikola Đ. Foto: Društvene Mreže

Od siline udarca "hjundaji" je udario u semafor, a potom u betonski stub, dok se "audi" nekoliko puta okrenuo i zaustavio. Tročlana porodica od zadobijenih povreda je preminula na licu mesta, dok je su putnici u "audiju" prošli sa lakšim, odnosno težim povredama.

Osumnjičeni Nikola Đ. juče je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu gde je iskoristio svoje zakonsko pravo da se brani ćutanjem, odnosno da ne iznosi odbranu. Nakon saslušanja njemu je određen pritvor do 30 dana i na teret mu se stavlja krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja za koje je zakonon predviđena kazna zatvora od pet do 15 godina.