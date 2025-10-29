Slušaj vest

Na uglu Bulevara heroja sa Košara i Omladinskih brigada, kod Kule West 65 na Novom Beogradu, građani od nedelje prilaze mestu pogibije kako bi odali počast tročlanoj porodici čiji su životi ugašeni u stravičnoj saobraćajnoj nesreći.

Mesto tragedije danas izgleda potresno, kako se vidi na fotografijama, na trotoaru, pored semafora građani su napravili improvizovano spomen-obeležje.

Na asfaltu stoji poređano cveće, ali i plišane igračke i sveće.

Mesto pogibije tročlane porodice na Novom Beogradu Foto: Kurir

- Svaki dan prolazim ovuda, i sad ne mogu da prođem a da mi se ne stegne grlo. Trebalo bi da ovo mesto ostane zauvek obeleženo, da svako ko projuri autom vidi ovu tugu i ovaj očaj - kaže za Kurir jedan čovek i dodaje:

- Samo neka svi koji voze zapamte ovo mesto.Neka pogledaju ove sveće pre nego što sednu za volan i stisnu gas, jer u sekundi može da nestane ceo jedan svet.

Građani takođe poručuju da ova tragedija ne sme da se zaboravi i da ime te porodice ne bude samo statistika, već večna opomena da bahatost i brza vožnju ubijaju podjednako kao i pištolj ili nož!

Nastradala porodica Foto: Kurir

- Ne mogu da verujem da su tako otišli, čitava porodica u sekundi. Ovo je strašno i ne sme da se zaboravi. Mi živimo u blizini, dovodila sam i svoju decu da zapale sveću, da nauče da život može da nestane zbog tuđe bahatosti - rekla je vidno potresena Beograđanka koja je, kako je dodala, ranije danas donela ruže i plišanog medu.

Podsetimo, u noći između subote i nedelje, na raskrsnico kod Kule West 65, mladić (24) iz Bosne i Hercegovine, za volanom „audija“, prošao je kroz crveno svetlo neverovatnom brzinom i zakucao se u automobil „hjundai“ u kojem je bila tročlana porodica, otac (43), majka (38) i njihov sin (9).

Snimak saobraćajne nesreće na Novom Beogradu Izvor: Kurir

Prema informacijama iz istrage, vozač je bio pod dejstvom alkohola, upravljajući vozilom sa 1.76 promila, ali i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Udarac je bio toliko jak da su vatrogasci satima izvlačili tela iz smrskanog vozila. Porodica je stradala na licu mesta, a vozaču je određen pritvor i tereti se za teško delo protiv bezbednosti saobraćaja.

