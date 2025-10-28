Slušaj vest

ČAČAK – Glumcu Vladimiru J. i njegovom bratu R. J, koji se sumnjiče da su učestvovali u tuči u kojoj je smrtno stradao taksista Dejan određen je kućni pritvor. Oni će u kućnom pritvoru biti uz elektronsko praćenje putem nanogice, potvrdio je glumčev advokat Dragan Ranđelivić, Džakec.

- Svi ispitani svedoci su potvrdili da Vladimir J. nije tukao oštećenog. Kućni pritvor mu je određen po zahtevu odbrane - potvrdio je Ranđelović.

Treći osumničeni A. M, prijatelj dvojice braće koji je sa njima bio u ugostiteljskom objektu kobne noći, i dalje je u bekstvu. Vladimir J. pred sudom je izjavio da nije učestvovao u tuči koja je za epolog imala smrtni ishod, dok se njegov brat brani ćutanjem.

Pred tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Čačku ispitano je sedan svedoka, očevidaca ili neposrednih svedoka događaja. Konobarica, koja je bila te večeri u bifeu tokom svog svedočenja je rekla da glumac nije tukao taksistu, već je šetao po objektu dok je trajala tuča.

