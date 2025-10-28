Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, danas oko 09.30 časova, presretačem su zaustavili četrdesetogodišnjeg srpskog državljanina D.Đ. koji se na državnom putu Kikinda - Zrenjanin vozilom marke "Volkswagen Touareg" slovačkih registarskih tablica, kretao brzinom od 205,7 kilometara na čas, na delu puta gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas.

Daljom kontrolom utvrđeno je da vozač ne poseduje saobraćajnu dozvolu za navedeno vozilo.

Učinilac prekršaja isključen je iz saobraćaja i protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje, a sačinjen mu je i prekršajni nalog jer nije imao saobraćajnu dozvolu.

Uprkos činjenici da se u poslednje vreme dogodio veći broj teških saobraćajnih nezgoda koje su uznemirile javnost, prethodnih dana zabeležen je veliki broj drastičnih kršenja propisa. Poslednja tri dana pripadnici Uprave saobraćajne policije koji kontrolišu saobraćaj presretačima, otkrili su 10 prekršaja većih prekoračenja brzine koji su Zakonom o bezbednosti saobraćaja propisani kao teži prekršaji, uključujući pet prekršaja nasilničke vožnje.