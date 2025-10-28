Slušaj vest

72-godišnja Novosađanka optužena za seksualno zlostavljanje svoje unuke, posle skoro tri godine proglašena je nevinom. A nakon što je ispričala ispovest za emisiju "Crna hronika", posle skoro dva meseca ponovo se požalila našoj redakciji.

Kako kaže, žena koja ju je optužila za navodno silovanje unuke, ponovo je počela da šalje preteće poruke njenoj porodici i da psihički zlostavlja oca deteta, zbog čega je dobila sudsku zabranu prilaska svom bivšem emotivnom partneru. Vreme je da čujemo drugi deo priče.

Otac je viđao u kontrolisanim uslovima

- Radi se o besramnom i lažnom prijavljivanju bake od 72 godine da je seksualno zlostavljala svoje prvo jedva dočekano žensko unuče. Sin je podneo tužbu za promenu modela viđanja deteta, jer je zbog toga što je stan do stana sa nama, te tri godine viđao dete u kontrolisanim uslovima u Centru za socijalni rad Grada Novog Sada, na jedan sat jedanput mesečno. Tužba je jedini način kako može da se taj model viđanja promeni, i on dovede svoje dete u svoj stan, s njim se lepo igra, kao i svi drugi roditelji, za vikend ili nekim drugim danima u nedelji, kad je dete slobodno - kaže sagovornica.

Tri godine je dete dolazilo, i viđali su se u Centru za socijalni rad jedanput mesečno, na sat vremena. Međutim, kada je majka primila tužbu, sve se naglo okrenulo:

- Prvo nije htela da je dovede uopšte, pa je zatim rekla da dete ne želi da dođe. A onda, kad je došla, rekla je da je dete reklo da je otac gledao kako ja seksualno zlostavljam nju, i nije je odbranio. Pa zbog toga ne želi da ga vidi. Pritom ga je sa majčinog telefona pozvala i izvređala najstrašnije. Dete od 10 godina mu je reklo sve ono što mu je majka govorila "da ih je ostavio, da je narkomančina, da ne želi da ga vidi" - kaže žrtva i dodaje:

- I tako je on tužan i nesrećan slušao i nije mogao da dođe k sebi da je to dete s kojim je on viđao jedanput mesečno na sat vremena i koje je bilo srećno i zadovoljno kad je on bio s njom. Ali ni to nije kraj. Počele su da stižu uvredljive poruke, 90% poruka je upućeno meni. Preti mi smrću, zatvorom i nije joj dosta ni to što je tužilaštvo odbacilo sve optužbe prema meni. Potpuno.

Poslednje ročište

Kako sagovornica dodaje, na ročištu koje je trebalo da se održi 21.10. se majka deteta nije pojavila:

- Moj sin je otišao sa svojim advokatom, ali to ništa nije vredelo, jer je ona poslala neki dopis, njena advokatica je poslala neki dopis i ročište je odloženo za 27.1.2026. Znači, uz zdušnu pomoć Centra za socijalni rad Novi Sad, sada se uključio i Centar za socijalni rad u Inđiji, koji pojma nema o čemu se radi, niti je koga kontaktirao od nas. Znači, četiri godine traje ovaj postupak.

