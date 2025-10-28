Hronika
DETALJI UBADANJA ŽENE (67) U RAKOVICI Sumnja se da je izbo sin, ima brojne posekotine po telu! Evo u kakvom je stanju
R.R. (67) primljena je u bolnicu nakon što ju je, prema nezvaničnim informacijama, nožem izbo njen sin u porodičnoj kući u Rakovici.
Kako saznaje Kurir, nesrećna žena je u urgentni centar dovedena sa više ubodnih i posekotina po telu. Lekari su konstatovali rane na levoj nadlaktici, dve posekotine na levoj ruci, kao i povredu na levoj dojci. Na jednoj ruci primećena je i dublja ubodna rana dužine 5 cm.
R.R. je nakon ukazane prve pomoći zadržana na odeljenju ortopedije, gde se prati njeno zdravstveno stanje i ona se trenutno nalazi van životne opasnosti, ali u šoku zbog svega što se dogodilo.
