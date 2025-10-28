Slušaj vest

R.R. (67) primljena je u bolnicu nakon što ju je, prema nezvaničnim informacijama, nožem izbo njen sin u porodičnoj kući u Rakovici.

Kako saznaje Kurir, nesrećna žena je u urgentni centar dovedena sa više ubodnih i posekotina po telu. Lekari su konstatovali rane na levoj nadlaktici, dve posekotine na levoj ruci, kao i povredu na levoj dojci. Na jednoj ruci primećena je i dublja ubodna rana dužine 5 cm.