UŽAS U GROCKOJ Požar progutao kuću, žena nađena na krevetu
- Požar koji je izbio u prizemnoj kući površine oko 150 kvadratnih metara u ulici Avalska broj u Grockoj zahvatio je ceo objekat, a krov se urušio. Vatrogasne ekipe VSJ Grocka i Voždovac brzom intervencijom lokalizovale su vatru i pronašle jedno lice u besvesnom stanju - akže izvor Kurira.
Meštani, kako piše u objavi na društvenim mrežama, navode da je vatra potpuno zahvatila objekat i da su vatrogasci brzo reagovali, a žena je pronađena u krevetu.
Kurir.rs
