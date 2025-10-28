Slušaj vest

Starija žena povređena je u požaru koji je zahvatio porodičnu kuću u Grockoj!

- Požar koji je izbio u prizemnoj kući površine oko 150 kvadratnih metara u ulici Avalska broj u Grockoj zahvatio je ceo objekat, a krov se urušio. Vatrogasne ekipe VSJ Grocka i Voždovac brzom intervencijom lokalizovale su vatru i pronašle jedno lice u besvesnom stanju - akže izvor Kurira.

Meštani, kako piše u objavi na društvenim mrežama, navode da je vatra potpuno zahvatila objekat i da su vatrogasci brzo reagovali, a žena je pronađena u krevetu.

Kurir.rs

