Kako saznajemo, kombi je sleteo sa puta probio ogradu i upao u kanal. Tri ekipe Hitne pomoći intervenisale su na licu mesta po 1. prioritetu.

Ostali su su sa politraumama prebacivani na dečju hirurgiju.

Jedan dečak (16) u besvesnom stanju prevezen je na dečju hirurgiju, a drugi (16) u dečju bolnicu.

Povređeni dečaci su uzrasta 13, 15 i 16 godina, svi maloletni.

Vozač kombija (43) sa brojnim povredama prebačen je u KC Vojvodine, saopštio je portparol novosadske Hitne pomoći dr Zoran Krulj.

Kurir.rs