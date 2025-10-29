KURIR SAZNAJE, POZNATO STANJE POVREĐENE DECE IZ KOMBIJA: Teške traume, Hitna ih po 1. prioritetu prevozila na dečju hirurgiju
Kako saznajemo, kombi je sleteo sa puta probio ogradu i upao u kanal. Tri ekipe Hitne pomoći intervenisale su na licu mesta po 1. prioritetu.
Ostali su su sa politraumama prebacivani na dečju hirurgiju.
Jedan dečak (16) u besvesnom stanju prevezen je na dečju hirurgiju, a drugi (16) u dečju bolnicu.
Povređeni dečaci su uzrasta 13, 15 i 16 godina, svi maloletni.
Vozač kombija (43) sa brojnim povredama prebačen je u KC Vojvodine, saopštio je portparol novosadske Hitne pomoći dr Zoran Krulj.
Kurir.rs
2.M.- 2009 god.Politrauma. Prevezen u deciju bolnicu na deciju hirurgiju.
3.M.- 2010 god.
Prevezen na deciju hirurgiju.
4 M.- 2012.god.
Prevezen na deciju hirurgiju.
5.M.- 2009.god.
Prevezen na deciju hir.
6. M.- 2009 god.
Prevezen na deciju hirurgiju.
7. M.- 2010 god.