Slušaj vest

Kako saznajemo, kombi je sleteo sa puta probio ogradu i upao u kanal. Tri ekipe Hitne pomoći intervenisale su na licu mesta po 1. prioritetu.

Lekari su nažalost kod dečaka (16) konstatovali smrt na licu mesta.

Ostali su su sa politraumama prebacivani na dečju hirurgiju.

Jedan dečak (16) u besvesnom stanju prevezen je na dečju hirurgiju, a drugi (16) u dečju bolnicu.

Povređeni dečaci su uzrasta 13, 15 i 16 godina, svi maloletni.

Vozač kombija (43) sa brojnim povredama prebačen je u KC Vojvodine, saopštio je portparol novosadske Hitne pomoći dr Zoran Krulj.  

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaKOMBI PUN DECE SLETEO SA AUTO-PUTA KOD NOVOG SADA: Jedno dete poginulo, 7 povređenih
kurirnajnovijavestnovo
HronikaOGLASIO SE MUP POVODOM STRAŠNE NESREĆE: Mali džudisti Partizana od 13 do 16 godina vraćali se s takmičenja u Azerbejdžanu, tragedija na kućnom pragu
kurirnajnovijavestnovo

2.M.- 2009 god.Politrauma. Prevezen u deciju bolnicu na deciju hirurgiju.
3.M.- 2010 god.
Prevezen na deciju hirurgiju.
4 M.- 2012.god.
Prevezen na deciju hirurgiju.
5.M.- 2009.god.
Prevezen na deciju hir.
6. M.- 2009 god.
Prevezen na deciju hirurgiju.
7. M.- 2010 god.