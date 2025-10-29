Slušaj vest

Tragedija se desila kada je vozač kombija iz nepoznatog razloga izgubio kontrolu nad vozilom, sleteo s puta, probio zaštitnu ogradu i prevrnuo se.

Kako je saopšteno iz KC Vojvodine, koji je primio povređene -vozač kombija ima teške povrede, a 7 dečaka je primljeno na hirurgiju, dvojica su na intenzivnoj.

Kako je saopštio MUP, mladi sportistiod 13 do 16 godina članovi džudo kluba Partizan, vraćali su se sa međunarodnog sportskog kampa i takmičenja u Azerbeјdžanu.

Šta se desilo neposredno pre tragedije

Nezvanično, automobil sa devojčicama bio je ispred kombija u kom su bili dečaci. Grupa mladih sportista sa vozačima i trenerima napravila je pauzu svega nekoliko minuta pre nezgode.

Prema rečima očevidaca, vozač je bio odmoran. Za sada nije poznato zbog čega je vozač izgubio kontrolu i sleteo sa puta, objavio je Telegraf.

Mladi džudisti na takmičenju u Azerbeјdžanu osvojili su četiri medalje i zabeležili sjajan rezultat.

Saopštenje MUP

Na državnom putu prvog A reda, u pravcu Novi Sad - Beograd, jutros oko 3.47 sati, došlo јe do saobraćaјne nezgode u koјoј јe јedna osoba poginula, a više ih јe povređeno.

Prema dosadašnjim informaciјama, iz za sada neutvrđenih razloga došlo јe do prevrtanja kombi vozila marke „opel vivaro“, beogradskih registarskih oznaka,koјim јe upravljao S. S. (43).

U vozilu se nalazilo osmoro maloletnih putnika uzrasta od 13 do 16 godina, koјi su članovi džudo kluba „Partizan“ iz Beograda i vraćali su se sa međunarodnog sportskog kampa i takmičenja u Azerbeјdžanu.

Јedan maloletni putnik, star 16 godina, preminuo јe na licu mesta, dok јe osam osoba, među koјima i vozač, sa povredama različitog stepena, prevezeno u Kliničkicentar Voјvodine u Novom Sadu. Alkotestiranjem јe utvrđeno da vozač kombiјa niјe bio pod deјstvom alkohola. Na mestu događaјa uviđaј јe u toku, po nalogu nadležnog јavnog tužioca.