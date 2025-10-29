DEČAK SA POVREDOM VRATNE KIČME HITNO PREBAČEN ZA BEOGRAD: Kurir ispred bolnice u kojoj su smešteni mali džudisti: Dvoje dece na intenzivnoj, jedan stabilan
Dva od 7 dečaka povređenih rano jutros u teškoj saobraćajnoj nesreći na auto-putu kod Novog Sada, u smeru ka Beogradu, smešteno je na intenzivnu negu, a jedan je s povredom vratne kičme transportovano u Beograd. Njihov drug (16) poginuo je na mestu. Sva deca su uzrasta od 13 do 16 godina.
Naime, jutros oko 4.30 sati u Instiut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu dovezeno je sedmoro dece povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Novog Sada, uzrasta 13 do 16 godina. Nakon urađene dijagnostike dvoje dece smešteno je u jedinicu intenzivne nege.
Staša Keneška, novinar Kurira, uključila se u program uživo ispred Dečje klinike u Novom Sadu, gde se medijima obratio i Miloš Pajić, upravnik klinike za dečju hirurgiju:
- Oko pola pet dovezeno je pet pacijenata, svih sedam dečaka su hospitalizovani, dvoje je na intenzivnoj nezi, svi su stabilni, jedan dečak sa povradom vratne kičme i prevozi se za Beograd. Ostala deca su stabilno - kaže dr Pajić.
Nezvanično, automobil sa devojčicama bio je ispred kombija u kom su bili dečaci. Grupa mladih sportista sa vozačima i trenerima napravila je pauzu svega nekoliko minuta pre nezgode. Prema rečima očevidaca, vozač je bio odmoran. Za sada nije poznato zbog čega je vozač izgubio kontrolu i sleteo sa puta, objavio je Telegraf.
Mladi džudisti na takmičenju u Azerbeјdžanu osvojili su četiri medalje i zabeležili sjajan rezultat.
Saopštenje MUP
Na državnom putu prvog A reda, u pravcu Novi Sad - Beograd, јutros oko 03.47 časova došlo јe do saobraćaјne nezgode u koјoј јe јedna osoba poginula, a više osoba јe povređeno.
Prema dosadašnjim informaciјama, iz za sada neutvrđenih razloga došlo јe do prevrtanja kombi vozila marke „opel vivaro“, beogradskih registarskih oznaka,koјim јe upravljao S. S. (43).
U vozilu se nalazilo osmoro maloletnih putnika uzrasta od 13 do 16 godina, koјi su članovi džudo kluba „Partizan“ iz Beograda i vraćali su se sa međunarodnog sportskog kampa i takmičenja u Azerbeјdžanu.
Јedan maloletni putnik, star 16 godina, preminuo јe na licu mesta, dok јe osam osoba, među koјima i vozač, sa povredama različitog stepena, prevezeno u Kliničkicentar Voјvodine u Novom Sadu. Alkotestiranjem јe utvrđeno da vozač kombiјa niјe bio pod deјstvom alkohola. Na mestu događaјa uviđaј јe u toku, po nalogu nadležnog јavnog tužioca.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs