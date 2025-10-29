Slušaj vest

Povodom teške saobraćajne nesreće koja se rano jutros, oko 3.30 sati, dogodila na auto-putu Beograd-Novi Sad, u kojoj je poginuo maloletni džudista Partizana, star 16 godina, dok je sedmoro dečaka povređeno, oglasili su se iz JSD Partizan i izrazili saučešće porodici nastradalog.

- Duboko smo potreseni tragičnom saobraćajnom nesrećom u kojoj je stradalo dete iz našeg džudo kluba. U ime Jugoslovenskog sportskog društva Partizan, izražavamo najiskrenije saučešće porodici nastradalog i podršku povređenima. Ovo je nenadoknadiv gubitak za njihove porodice, za naš klub i za celu sportsku zajednicu - navodi se u saopštenju JSD Partizan.

Podsetimo, nesreća se dogodila u blizini naplatne rampe kada je S. S. (43), vozač kombija u kom su bili mladi džudisti, izgubio kontrolu, sleteo s puta, probio bankinu i prevrnuo se. Džudisti su se u trenurku udesa vraćali sa međunarodnog takmičenja u Azerbejdžanu.