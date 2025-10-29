Slušaj vest

Dečak L. P. (16) poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći u Novom Sadu kada se iz za sada nepoznatih razloga prevrnuo kombi kojim se vraćao sa svojim vršnjacima sa takmičenja u džudou. Njegov brat blizanac zadobio je povrede i nalazi se u bolnici u Novom Sadu. Na mestu nesreće bio je i otac stradalog mališana koji je u suzama rekao da mu je jedan sin poginuo, a drugi povređen.

Otac dečaka ispričao je za "Blic" da su stali na mesto nesreće da "kao nešto vidimo...". Sa očima punih suza rekao je da je kombi vozio trener koji je teškom stanju u bolnici.

Bili na prestižnom takmičenju

- Da li su izgubili kontrolu, ne znam. Oni su bili na takmičenju u Azerbejdžanu. Od Bakua do Budimpešte su došli avionom, od Budimpešte su išli kombijem za Srbiju, za Beograd. I onda se desilo ovo. Jedan mladi život je izgubljen. Sin što je povređen je u bolnici. Stali smo kao nešto da vidimo - u suzama je rekao otac dečaka.

Podsetimo, noćas u 3 i 32 časa, na autoputu Novi Sad - Beograd, posle naplatne rampe u pravcu ka Beogradu, došlo je do teške saobraćajne nesreće kada je kombi sleteo s kolovoza, probio zaštitnu ogradu i upao u kanal. Na lice mesta upućene su tri ekipe hitne pomoći koje su intervenisale po najvišem stepenu hitnosti.

Foto: Kurir

Prema dosadašnjim informacijama, iz za sada neutvrđenih razloga došlo je do prevrtanja kombi vozila marke "opel vivaro", beogradskih registarskih oznaka, kojim je upravljao S. S. (43). U vozilu se nalazilo osmoro maloletnih putnika uzrasta od 13 do 16 godina, koji su članovi džudo kluba "Partizan" iz Beograda i vraćali su se sa međunarodnog sportskog kampa i takmičenja u Azerbejdžanu.

Poznato stanje povređene dece

Jedan dečak (16) u besvesnom stanju prevezen je na dečju hirurgiju, dok su ostala deca sa politraumama prebacivana na dečju hirurgiju i dečiju bolnicu. Povređeni dečaci su uzrasta 13, 15 i 16 godina, a među povređenima je i vozač kombija (43) koji je sa brojnim povredama prebačen je u KC Vojvodine. Kako saznajemo, jedno dete ima povredu vratne kičme i u toku je transport za Beograd.

Foto: Kurir