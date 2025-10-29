Slušaj vest

Na mestu saobraćajne nesreće, u kojoj je rano jutros poginuo mladi džudista (16) Partizana, dok je sedmoro njegovih vršnjaka i klupskih drugara povređeno, vide se tragovi užasa koji se dogodio. Kombi u kom su bili dečaci prevrnuo se na auto-putu Beograd-Niš, u smeru ka Beogradu, nedaleko od naplatne rampe.

Mesto na kom se prevrnuo kombi sa džudistima Foto: Kurir

- Bankina je iskrivljena, delovi kombija u kom su bila deca rasuti su kraj puta. Radnici trenutno popravljaju zaštitnu ogradu. Vozilo koje se prevrnulo je odneto, najverovatnije na veštačenje - kaže nam izvor i dodaje da ne zna šta se dogodilo pa je vozač S. S. (43) izgubio kontrolu, sleteo s puta, probio bankinu i prevrnuo se u jarak kraj puta.

- U nesreći je povređen i vozač S. S. On je trener dečaka, prebačen je UKC Vojvodine. Teške povrede je i on zadobio. Inače, kako smo čuli, petnaestak minuta pre nesreće, pravili su pauzu, a išli su iz Budimpešte ka Beogradu. Do Budimpešte su došli avionom iz Bakua, gde su bili na međunarodnom takmičenju.

Mesto nesreće Izvor: Kurir

Na mesto stravične nesreće jutros je došao i otac poginulog džudiste, koji je rekao da mu je jedan sin poginuo, a drugi, inače brat blizanac nastradalog, je povređen i nalazi se u bolnici u Novom Sadu.

