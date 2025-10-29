Slušaj vest

Dva od 7 dečaka povređenih rano jutros u teškoj saobraćajnoj nesreći na auto-putu kod Novog Sada, u smeru ka Beogradu, smešteno je na intenzivnu negu, a jedan je s povredom vratne kičme transportovano u Beograd. Njihov drug (16) poginuo je na mestu. Sva deca su uzrasta od 13 do 16 godina.

"I MOJ SIN JE BIO SA EKIPOM" Oglasio se trener džudo kluba "Partizan" za Kurir Izvor: Kurir televizija

Jutros oko 4.30 sati u Instiut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu dovezeno je sedmoro dece povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Novog Sada, uzrasta 13 do 16 godina. Nakon urađene dijagnostike dvoje dece smešteno je u jedinicu intenzivne nege.

Nebojša Mandić, jedan od trenera džudista "Partizana" oglasio se za Kurir televiziju, gde je otkrio da je njegov sin bio u vozilu iza onog koje se prevrnulo. Vidno potresen Mandić kaže da rodtilji veruju lekarima i čekaju nove informacije koje dobijaju u prolaziu.

- Očekujemo svežije informacije. U prolazu nam govore da valjda niko nije životno ugrožen i mi u to verujemo. Svi roditelji su ovde. Moj sin je isto bio sa ekipom, samo u drugom kombiju. Svi smo jako potrešeni, ovo je velika tragedija - kaže za Kurir Nebojša Mandić, džudo klub Partizan.

Pogledajte fotografije sa lica mesta gde se prevrnuo kombi:

Oglasio se JSD Partizan

Povodom teške saobraćajne nesreće koja se rano jutros, oko 3.30 sati, dogodila na auto-putu Beograd-Novi Sad, u kojoj je poginuo maloletni džudista Partizana, star 16 godina, dok je sedmoro dečaka povređeno, oglasili su se iz JSD Partizan i izrazili saučešće porodici nastradalog.

- Duboko smo potreseni tragičnom saobraćajnom nesrećom u kojoj je stradalo dete iz našeg džudo kluba. U ime Jugoslovenskog sportskog društva Partizan, izražavamo najiskrenije saučešće porodici nastradalog i podršku povređenima. Ovo je nenadoknadiv gubitak za njihove porodice, za naš klub i za celu sportsku zajednicu - navodi se u saopštenju JSD Partizan.

Podsetimo, nesreća se dogodila u blizini naplatne rampe kada je S. S. (43), vozač kombija u kom su bili mladi džudisti, izgubio kontrolu, sleteo s puta, probio bankinu i prevrnuo se. Džudisti su se u trenurku udesa vraćali sa međunarodnog takmičenja u Azerbejdžanu.

Upravnik klinike za dečju hirurgiju o stanju povređenih

Staša Keneška, novinarka Kurira, uključila se u program uživo ispred Dečje klinike u Novom Sadu, gde se medijima obratio i Miloš Pajić, upravnik klinike za dečju hirurgiju:

Foto: Kurir Televizija

- Oko pola pet dovezeno je pet pacijenata, svih sedam dečaka su hospitalizovani, dvoje je na intenzivnoj nezi, svi su stabilni, jedan dečak sa povradom vratne kičme i prevozi se za Beograd. Ostala deca su stabilno - kaže dr Pajić.

Poginuli dečak imao brata blizanca, koji je takođe povređen Podsetimo, grupa mladih sportista napravila je pauzu samo petnaest minuta pre nesreće. Jedan dečak je podlegao povredama, dok je sedmoro na intenzivnoj nezi. Na mesto stravične nesreće jutros je došao i otac poginulog džudiste, koji je rekao da mu je jedan sin poginuo, a drugi, inače brat blizanac nastradalog, je povređen i nalazi se u bolnici u Novom Sadu.

Mladi džudisti na takmičenju u Azerbeјdžanu osvojili su četiri medalje i zabeležili sjajan rezultat.

