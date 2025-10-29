Slušaj vest

Osnovno javno tužilšatvu u Novom Sadu oglasilo se saopštenjem povodom teške saobraćajne nesreće koja se jutros dogodila na auto-putu Novi Sad-Beograd kada se prevrnuo kombi sa mladim džudistima, od kojih je jedan dečak L. P. (16) podlegao povredama

- Povodom događaja od 29.10.2025. godine kada je došlo do prevrtanja kombi vozila na auto-putu (Državni put IA reda broj 1) na relaciji Subotica - Beograd, kod naplatne rampe Novi Sad u smeru ka Beogradu (118 km + 700 m), koje vozilo je prevozilo decu i maloletna lica, a u kojoj nezgodi je život izgubilo jedno maloletno lice, dok ih je više povređeno, Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je dežurni javni tužilac zajedno sa policijskim službenicima Odeljenja saobraćajne policije PU Novi Sad izvršio uviđaj lica mesta, te da je izdao sve naredbe u cilju obezbeđivanja dokaza i utvrđivanja svih činjenica i okolnosti od značaja za rasvetljavanje predmetne nezgode - navodi se u saopštenju OJT u Novom Sadu.

- Vozač predmetnog vozila S. S., kao i sva ostala lica koja su zadobila telesne povrede u predmetnoj saobraćajnoj nezgodi, urgentno su prevezena u KC Vojvodine.

Pa da podsetimo, nesreća se dogodila kada se malda sportska ekipa Džudo kluba Partizan vraćala sa velikog takmičenja u Bakuu, odnosno oni su imali let do Budimpešte, nakon čega ih je do Beograda trebapo da preveze organizovani kombi prevoz. 

