Bivši vođa navijača Partizana, Nenad Alajbegović Alibeg, izašao je iz zgrade Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici u Beogradu krijući lice!

Alajbegović je, podsetimo, danas svedočio u postupku kiji se pred ovim sudom vodi protiv vračarskog klana za tri ubistva i pet pokušaja ubistava. Detalje o njegovom svedočenju možete pročitati OVDE.

Inače, prema navodima tužilaštva pripadnici vračarskog klana, na čelu sa Nikolom Vušovićem, zvanim Džoni sa Vračara, planirali da ubiju Alajbegovića 2020. godine, a on je danas tokom svog svedočenja stao u odbranu optuženih?!

Nakon što je svedočio u sudnici, bivši vođa navijača je zgradu napustio krijući lice rukom, dok je u drugoj ruci najpre držao telefon, a onda je nekoga pozvao i razgovara. Na njegovom mobilnom aparatu primećen je zanimljiv detalj, natpis "Brat za brata". Inače, ova fraza je svojevrsni zaštitni znak jedne od Partizanovih navijačkih frakcija, grupe "ZabranjenI".

Detalj na telefonu Foto: Petar Aleksić

- Alibeg očigledno nije želeo da bude viđen i upadljiv, ali je svojim ponašanjem i gestikulacijom postigao upravo suprotan efekat - kaže naš sagovornik koji se našao ispred suda u Ustaničkoj ulici.

Podsetimo, bivši vođa navijača se najmanje 10 puta našao na meti napadača. Poslednji put je, kako se sumnja, na njega pucano u julu ove godine na Novom Beogradu. Tada ga ni jedan hitac, iako ih je ispaljeno nekoliko u njegovom pravcu, nije pogodio.