Stefan Mirković koji je kobnog 20. marta 2020. odvezao Aleksandra Halabrina iz Janošeka, kod Alibunara na Banjicu, potvrdio je danas u Specijalnom sudu u Beogradu da je pokojnog poslednji put video kada ga je dovezao na sastanak sa optuženim Vladimirom Kovačevićem. Naveo je i da ne zna zbog čega su se sastali, niti o čemu su razgovarali, ali da ga je tada poslednji put video.

Podsetimo, prema navodima tužilaštva, kobnog dana Vladimir Kovačević namamio je Halabrina u stan na Banjici u kom je i ubijen. Za zločin se sudi pripadnicima takozvanog vračarskog klana na čelu sa Nikolom Vušovićem, zvanim Džoni sa Vračara.

Vladimir Kovačević Kovač Foto: Privatna Arhiva

- Dan pre, Aleksandar Halabrin me pitao da ga odvezem na Banjicu. Rekao sam da mogu, odvezli smo prvo našeg druga Peđu Bastu na Fontanu, a onda Aleksandra na Banjicu. Tamo smo se našli sa Kovačem, ostavio sam ga kod tržnog centra. Kratko sam prošetali, a ja sam morao kod roditelja na ručak, njih dvojica su ostali. Pitao sam ga da li treba da dođem po njega kasnije, rekao je da ne treba i da će drugari doći po njega. Posle se više nismo čuli - ispričao je danas pred Specijalnim sudom u Beogradu svedok Stefan Mirković, koji je poslednji video živog Halabrina.

Aleksandar Halabrin Foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, on se nekoliko meseci vodio kao nestao, dok njegovo telo nije pronađeno u plitkom grobu u blizini Sopota. Optuženi Kovačević, tereti se da je Halabrina namamio u stan na Banjici u kom je istog dana i ubijen. Mirković je rekao danas i da se ne seća zbog čega je tačno toga dana Halabrin došao u Beograd.

- Ne znam kakvi su bili odnosi, ja Kovačevića znam preko Alibega. Nismo mi provodili puno vremena zajedno. Posle Aleksandrovog nestanka, nisam zvao Kovačevića, jer se mi nismo družili, znali smo se preko drugih ljudi, nismo se ni inače čuli. Mi smo se kratko znali, imali smo zajedničke drugove, Miljana, Alibega preko kog sam upoznao i Halabrina - rekao je ovaj svedok pred sudom.

Mara Halabrin pitala je Mirkovića da li je sa Kovačevićem, kada je njenog sina odvezao na Banjicu, bio još neko, ali je on rekao da misli da nije. Pitala ga je i da li je posle nestanka kontaktirao rođaka jer je nameravao da dođe na grob njenog sina.

Mara Halabrin Foto: screenshot YT/Slavijainfo

- Jesam, kontaktirao sam ga. Ne mogu da se setim da li sam hteo na grob, nisam mu bio na grobu - rekao je Mirković danas u sudnici.

Mirković je danas odgovarajući na pitanja sudije Svetlane Aleksić rekao i da je Kovačevića poznavao iz izlazaka po kafanama, pokušavajući da objasni da uopšte nije neobično što posle njegovog nestanka nikoga ništa, pa ni Kovačevića s kojim je poslednji put ostavio Halabrina, nije pitao, "jer nisu bili bliski prijatelji".

Pre Mirkovića, u Specijalnom sudu u Beogradu danas je saslušan i Nenad Alajbegović Alibeg, prijatelj Aleksandra Halabrina kog su, prema sumnjama tužilaštva, pripadnici istog klana pokušali 2020. da ubiju tri puta. Prilikom prvog pokušaja ubistva 25. januara 2020. on je bio u društvu Halabrina koji ga je i odvezao u bolnicu. Dok je Alajbegović bio u bolnici, Halabrin je nestao, a ovaj bivši vođa navijača danas je u sudnici izjavio da ga je Kovačević obilzio u bolnici.

1/8 Vidi galeriju Nenad Alajbegović Alibeg ispred Specijalnog suda Foto: Petar Aleksić

Kao svedok je u sudnici ispitan danas i Ranko Ranković, koji je ispirčao da se sa Halabarinom družio, ali da nikoga od optuženih "vračaraca" ne poznaje.

- Kovačevića mi je pominjao Halabrin,rekao mi je da mu je dobar drug - rekao je Ranković.

Na pitanje majke pokojnog Halabrina, Mare Halabrin, da li se sa njom posle nestanka sastao kod Crkve svetog Marka i da li se seća da joj je rekao da mu Alibeg traži neke pare, rekao je da se ne seća.

- Ne sećam se o čemu smo pričali, ne znam što bi on meni tražio neke pare - odgovorio je svedok majci pokojnog Halabrina.

U sudnici su mu puštene i glasovne poruke, za koje tužilaštvo tvrdi da ih je Halabarin slao ovom svedoku, ali je Ranković rekao da on nije imao Skaj i da se ne seća da je njemu slao te poruke, ali je prepoznao glas ubijenog prijatelja.

Pošto su mu prikazane fotografije koje je slao Halabrin, rekao je da je moguće da je na njima Halabrin, ali da misli da njemu nije slao slike.

- Brate, koja odlučnost kad ja svaki dan dođem 250 kilometara do grada da završim posao, koja je to odlučnost. Mi smo cigani, najači smo najjači - čuje se u glasovnoj poruci na kojoj je Ranković prepoznao Halabrinov glas.

Posle saslušanja trojice svedoka, koji su bili navodno prijatelji njenog sina, Mara Halabrin rekla je u sudnici da su njih trojica govorila danas neistine.