U naselju Braće Jerković na Voždovcu u Beogradu , danas oko 11 časova, došlo je do pucnjave, a na mestu događaja nađene su tri čaure.

Policija je na licu mesta, obavljaju uviđaj i utvrđuje se šta se dogodilo, kao i ko je ispalio projektile.

- Koliko znamo, povređenih nema. Vidljiva su oštećenja u jednom stanu i na fasadi zgrade u naselju Braće Jerković. Sumnja se da su ta oštećenja nastala od metaka. Šta se tačno dogodilo, kao i ko je i izbog čega pucao upravo se utvrđuje. Policija je blokirala mesto događaja i radi se na slučaju - kaže naš izvor.