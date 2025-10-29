Slušaj vest

Jedan od trenera džudo kluba Partizan S. S. (43) povređen je u saobraćajnoj nesreći koja se jutros desila na auto-putu Novi Sad-Beograd kada je, iz za sada nepoznatog razloga, bez tragova kočenja sleteo s puta, probio zaštitnu ogradu, pa se prevrnuo.

Nesreća se, podsetimo, dogodila u sredu oko 3.30 časova na autoputu Novi Sad-Beograd u smeru ka Beogradu, u blizini naplatne rampe. Iz za sada nepoznatog razloga kombi sa mladim džudistima je sleteo s puta i došlo je do prevrtanja. Na licu mesta je od zadobijenih povreda preminuo Lazar P. (16), dok je sedam dečaka povređeno, kao i trener S. S.

- Kombi marke "opel vivaro" u kom su bili mladi džudisti, uzrasta od 13 do 16 godina, išao je iz Budimpešte ka Beogradu, jer su sportisti sa trenerima doleteli avionom iz Ajzerbedžana u Mađarsku, a potom je kombijem trebalo da dođu u Beograd. Nije poznato šta je prouzrokovalo nesreću, ali se prema tragovima sa mesta nesreće može videti da vozač kombija nije kočio pre nego što je u punoj brzini udario u bankinu koja je bila pored putu - navodi naš sagovornik i dodaje:

1/7 Vidi galeriju Stravične slike nakon nesreće na auto-putu Novi Sad-Beograd Foto: Kurir

- Istraga koju vodi Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu će utvrditi šta se desilo i šta je moglo da prouzrokuje ovu strašnu nesreću sa smrtnim ishodom. Da li je vozač u sekundi zaspao ili mu se slošilo ili ga je nešto omelo tokom vožnje, u ovom trenutku nije poznato. Kontakta sa drugim vozilom nije bilo, a tragova kočenja nema. Vozilo je svakako poslato na veštačenje kako bi se utvrdilo da li je eventualno usred vožnje došlo do nekog kvara ili tehničkog problema.

Radnici puteva Srbije juče su satima radili na popravljanju bankine, koja je prilično oštećena jer je kombi prvo udario u nju, a potom je probio od siline udarca.

Lazar P. poginuo dok je njegov brat Luka P. kog grli na fotografiji povređen Foto: Društvene Mreže, Kurir.rs/T.M.

Nakon teške nesreće saopštenjem se oglasio i džudo klub Partizan čiji članovi su doživeli udes.