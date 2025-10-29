Slušaj vest

Muškarac M. Ž. (36) prijavio je jutros oko 11 časova policiji da ima oštećenja u stanu od projektila, a ista oštećenja je primetio i na fasadi zgrade, dok je potom ispred zgrade u kojoj stanuje u naselju Braće Jerković na Voždovcu u Beogradu, pronašao čaure.

Pronađene tri čaure

- M. Ž. je prijavio da je pola sata iza ponoći čuo neki zvuk nalik pucnjavi, ali da nije pridavao preveliki značaj. Navodno, otišao je do toaleta, a potom se vratio na spavanje. Međutim, ujutru je video otpali malter nasred stana i prvo je, navodno, pomislio da je otpao jer komšije iznad njega renoviraju stan. Zatim je prišao prozoru i video dve rupe, bile su to rupe od metaka - kaže naš izvor i dodaje:

Stan na koji je napadač pucao, vidljivi projektili Foto: Kurir.rs

- Pored dve rupe na prozoru, video je i tri rupe na fasadi u blizini prozora. Sišao je ispred zgrade da vidi o čemu se radi, a onda je video i neoliko čaura, pa je odmah o svemu obavestio policiju.

Uviđaj na licu mesta i dalje traje, a policija je do sada pronašla tri čaure. M. Ž. je tokom razgovora sa policajcima i inspektorima, kako nezvanično saznajemo, naveo da se bavi legalnim poslom, kao i da nema neprijatelje, pa samim tim i ne zna ko bi mogao da puca.

Uviđaj je i dalje u toku Foto: Kurir.rs

Proverom u kaznenoj evidenciji je, kako navodi Kurirov izvor, utvrđeno da M. Ž. koji je prijavio pucnjavu nema kriminalni dosije.

- Istraga povodom misterizne pucnjave je i dalje u toku, i ona će utvrditi ko je i zbog čega pucao na imovinu M. Ž. Takođe, s druge strane biće provereno i da li je možda napadač pogrešio metu i želeo nekog drugog da upozori ili opomene za nešto - objašnjava nam izvor iz istrage.