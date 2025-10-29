NOVI DETALJI MISTERIOZNE PUCNJAVE NA VOŽDOVCU! Vlasnik stana ne zna ko mu je usred noći izrešetao plafon?! (foto)
Muškarac M. Ž. (36) prijavio je jutros oko 11 časova policiji da ima oštećenja u stanu od projektila, a ista oštećenja je primetio i na fasadi zgrade, dok je potom ispred zgrade u kojoj stanuje u naselju Braće Jerković na Voždovcu u Beogradu, pronašao čaure.
Pronađene tri čaure
- M. Ž. je prijavio da je pola sata iza ponoći čuo neki zvuk nalik pucnjavi, ali da nije pridavao preveliki značaj. Navodno, otišao je do toaleta, a potom se vratio na spavanje. Međutim, ujutru je video otpali malter nasred stana i prvo je, navodno, pomislio da je otpao jer komšije iznad njega renoviraju stan. Zatim je prišao prozoru i video dve rupe, bile su to rupe od metaka - kaže naš izvor i dodaje:
- Pored dve rupe na prozoru, video je i tri rupe na fasadi u blizini prozora. Sišao je ispred zgrade da vidi o čemu se radi, a onda je video i neoliko čaura, pa je odmah o svemu obavestio policiju.
Uviđaj na licu mesta i dalje traje, a policija je do sada pronašla tri čaure. M. Ž. je tokom razgovora sa policajcima i inspektorima, kako nezvanično saznajemo, naveo da se bavi legalnim poslom, kao i da nema neprijatelje, pa samim tim i ne zna ko bi mogao da puca.
Proverom u kaznenoj evidenciji je, kako navodi Kurirov izvor, utvrđeno da M. Ž. koji je prijavio pucnjavu nema kriminalni dosije.
- Istraga povodom misterizne pucnjave je i dalje u toku, i ona će utvrditi ko je i zbog čega pucao na imovinu M. Ž. Takođe, s druge strane biće provereno i da li je možda napadač pogrešio metu i želeo nekog drugog da upozori ili opomene za nešto - objašnjava nam izvor iz istrage.
Policija je i sada na terenu gde vrše uviđaj, a čitav deo oko zgrade u kojoj se nalazi stan M. Ž. je blokiran.