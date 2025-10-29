Slušaj vest

Fotografija smrskanog belog kombija marke "opel" koji je prevozio mlade džudiste Partizana, koji su imali saobraćajnu nesreću na povratku kući sa prestižnog takmičenja u Azerbejdžanu, pokazuje sav užas koji se jutros oko 3.30 sati dogodio na auto-putu Beograd-Novi Sad. Kombi se nakon prevrtanja zaustavio tik uz drvo, prevrnut na bok, stakla razlupana, a delovi olupine rasuti svuda okolo... Dečje stvari poispadale iz gepeka...

Nesreća se podsetimo, dogodila u smeru ka Beogradu, nedugo nakon naplatne rampe. Iz za sada nepoznatog razloga kombi sa mladim džudistima je sleteo s puta, probio bankinu i došlo je do prevrtanja. Od siline udarca na licu mesta je preminuo Lazar P. (16) dok je sedam dečaka povređeno, kao i vozač kombija, inače trener iz džudo kluba Partizan, S. S. (43).

Fotografija kombija kojim su se prevozili mladi džudisti od aerodroma u Budimpešti, gde su prethodno sleteli iz Bakuua, a potom se kombijem uputili ka Beogradu objavio je novinar Crne hronike Mladen Mijatović na svom Instagram profilu. Na pomenutoj fotografiji se vidi da je vozilo potpuno uništeno i da je od siline udarca završilo na bočnoj strani.

1/7 Vidi galeriju Stravične fotografije nakon udesa na auto-putu Novi Sad-Beograd Foto: Kurir

Istraga će utvrditi kako je došlo do stravične nesreće u kojoj je jedan mladi takmičar preminuo na licu mesta, dok je njih nekoliko prošlo sa lakšim, odnosno teškim povredama. Na licu mesta, prema rečima naše novinarke, nisu bili vidljivi tragovi kočenja pre samog sletanja i silovitog udarca u bankinu.

- Sumnja se da vozač "opela", odnosno trener S. S. koji je sa dečacima bio na takmičenju u Bakuu nije kočio pre nego što je izgubio kontrolu nad vozilom, sleteo s puta, udario u zaštitnu ogradu, a potom se survao u kanal - navodi naš sagovornik i dodaje da će istraga takođe, utvrditi da li se kombi nekoliko puta prevrnuo pre nego što se zaustavio.

Nastradali Lazar P. grli svog brata blizanca Luku P. koji je povređen u udesu kod Novog Sada Foto: Društvene Mreže