Bol, tuga i patnja za tročlanom porodicom - saobraćajnim policajcem Bojanom Živkovićem (43), njegovom suprugom Dijanom Kajiš (38) i njihovim devetogodišnjim sinom, koja je nastradala za vikend na Novom Beogradu ne prolazi! Njihovi najmiliji spremaju se da ih isprate na večni počinak u petak, a sada su osvanule tri umrlice jedna do druge, koje kidaju srce u paramparčad.

Sahrana tročlana porodice biće u petak na Novobežanijskom groblju gde će ih porodica, prijatelji i poznanici ispratiti poslednji put. Inače, društvene mreže danima su preplavljene tužnim oproštajima od porodice, a sada su se u jednim novinama pojavile i čitulje za Bojana, koji je prema rečima prijatelja bio divan i dobar čovek.

Umrlice cele porodice nalazi se na ulazu u njihovu zgradu Foto: Printskrin

Poslednji pozdrav

"Poslednji pozdrav našem voljenom drugu i njegovoj porodici! Počivajte u miru" - ovu čitulju potpisali su njegovi prijatelji iz Bloka 28, dok su mu potom poslednji pozdrav uputili još trojica prijatelja uz naglasak da je poginuli Bojan bio zastavnik I klase Saobraćajne policije.

Pa da podsetimo, teška saobraćajna nesreća dogodila se 25. oktobra, sat vremena iza ponoći na raskrsnici ulica Heroji sa Košara i Omladinskih brigada, kod kule West 65 na Novom Beogradu. Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je vozač "audija A4" Nikola Đ. (24) iz Brčkog pre nesreće prošao na crveno na semaforu, a potom se direktno zakucao u "hjundaji" u kom je bila tročlana porodica i to sa bočne strane dok su oni na zeleno skrenuli levo. Od siline udarca "hjundaji" je udario semafor, a potom u betonski stub i prepolovio ga, dok se "audi" nekoliko puta okrenuo i zaustavio na kolovozu.

- Tročlana porodica preminula je na licu mesta od zadobijenih teških telesnih povreda, dok us vozač Nikola Đ. i njegov suvozač i prijatelj Jovan P. (24) iz Brčkog prošli sa lakšim, odnosno teškim telesnim povredama - podseća izvor.

Tročlana porodica koja je poginula na licu mesta Foto: Kurir

Pijan i drogiran prošao kroz crveno

Nakon jezive nesreće utvrđeno je da je osumnjičeni Nikola Đ. vozio pod dejstvom alkohola gde mu je izmereno 1, 71 promila alkohola u krvi, kao i pod dejstvom narkotika. Nikola Đ. je uleteo u raskrsnicu sa 132 kilometra na čas i to kroz crveno na semaforu što je prema rečima stručnjaka, potpukovnika Uprave Saobraćajne policije Dejana Stevića ravno ubistvu, odnosno kao da je pucao u njih.

Osumnjičenom Nikoli Đ. određen pritvor Foto: Printscreen, Društvene Mreže

- Ovaj udarac pri ovoj brzini je udarac od 27 tona! Tom snagom kao da ih je udarilo 18 automobila u jednom momentu! Kao dabldeker da ih je udario pri brzini od 130 kilometara na čas! Šansa da u ovakvoj nesreći neko preživi je nemoguća. Dete je bilo tek na početku svog života, telo nađeno u gepeku, šta da kažete od tako smrskanog vozila - rekao je Stević gostujući juče u jutarnjem programu Prve TV, a detaljnije o tome možete pročitati OVDE.