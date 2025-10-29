JOŠ DVOJE UHAPŠENO ZBOG KORUPCIJE: U džep stavili preko četiri miliona - uzeli robu, nisu je platili, a preprodali je!
U nastavku borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije - Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su M. M. (40) i G. J. (40) zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo prevara u obavljanju privredne delatnosti u saizvršilaštvu.
- M. M. faktički odgovorno lice privrednog društva „Stemy“ DOO Mladenovac i G. J. vlasnik i odgovorno lice ovog privrednog društva, sumnjiče se da su od oktobra 2023. do polovine februara 2024. godine u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za sebe, privrednim društvima iz Aranđelovca i Surčina lažno predstavljali da će preuzetu robu platiti u ugovorenim rokovima - navodi se u saopštenju MUP, u kom se dodaje:
- Kako se sumnja, kao sredstvo obezbeđenja jednom privrednom društvu predali su blanko menicu i menično ovlašćenje, stvarajući tako privid da će celokupna obaveza prema ovim privrednim društvima biti izmirena, čime su ih naveli da im isporuče robu u ukupnoj vrednosti od 4.040.240 dinara, koju dalje nisu evidentirali u poslovnoj dokumentaciji privrednog društva.
Potom su, kako se dodaje u saopštenju, sumnja da su robu preprodali nepoznatim licima za gotov novac koji nisu uplatili na račun privrednog društva već su zadržali za sebe.
- Na taj način, M. M. i G. J. su, kako se sumnja, sebi pribavili protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu i tako naneli štetu navedenim privrednim društvima iz Aranđelovca i Surčina - piše u saopštenju policije.
Osumnjičeni su, uz krivičnu prijavu, privedeni nadležnom tužilaštvu.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije nastaviće dalji rad na suzbijanju korupcije na teritoriji Republike Srbije.