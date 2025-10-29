Slušaj vest

U nastavku borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije - Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su M. M. (40) i G. J. (40) zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo prevara u obavljanju privredne delatnosti u saizvršilaštvu.

- M. M. faktički odgovorno lice privrednog društva „Stemy“ DOO Mladenovac i G. J. vlasnik i odgovorno lice ovog privrednog društva, sumnjiče se da su od oktobra 2023. do polovine februara 2024. godine u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za sebe, privrednim društvima iz Aranđelovca i Surčina lažno predstavljali da će preuzetu robu platiti u ugovorenim rokovima - navodi se u saopštenju MUP, u kom se dodaje:

- Kako se sumnja, kao sredstvo obezbeđenja jednom privrednom društvu predali su blanko menicu i menično ovlašćenje, stvarajući tako privid da će celokupna obaveza prema ovim privrednim društvima biti izmirena, čime su ih naveli da im isporuče robu u ukupnoj vrednosti od 4.040.240 dinara, koju dalje nisu evidentirali u poslovnoj dokumentaciji privrednog društva.

Potom su, kako se dodaje u saopštenju, sumnja da su robu preprodali nepoznatim licima za gotov novac koji nisu uplatili na račun privrednog društva već su zadržali za sebe.

- Na taj način, M. M. i G. J. su, kako se sumnja, sebi pribavili protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu i tako naneli štetu navedenim privrednim društvima iz Aranđelovca i Surčina - piše u saopštenju policije.

Osumnjičeni su, uz krivičnu prijavu, privedeni nadležnom tužilaštvu.