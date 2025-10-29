Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, noćas oko 1 čas, zaustavili su na teritoriji Čukarice u Beogradu dvadesetšestogodišnjeg M. Ž, vozača automobila marke „pežo“, koji je upravljao vozilom brzinom od 155,8 kilometara na čas, na delu puta gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas.

- Policija je alkotestiranjem vozača utvrdila da je bio u stanju teške alkoholisanosti, jer je upravljao vozilom sa 1,26 promila alkohola u organizmu - saopšteno je iz MUP.

Vozač je isključen iz saobraćaja i zadržan u službenim prostorijama, a protiv njega će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

