Nada M. iz Sremske Rače, jedna od povređenih u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 17. oktobra na putu Sremska Mitrovica – Jarak, nalazi se van životne opasnosti nakon višednevne borbe lekara.

U nesreći se prevrnuo autobus koji je prevozio radnike fabrike Healthcare Europe iz Rume, a Nada je zadobila teške telesne povrede.

Odmah nakon nesreće, prebačena je vozilom Hitne pomoći na Urgentni centar u Beogradu, gde su lekari hitno reagovali i izvršili operaciju.

- Kada je primljena, odmah je operisana i intubirana, bila je bez svesti. Lekari su sanirali povredu ključne kosti, a sada diše samostalno i svesna je - potvrđuje izvor Sremske Rače za Kurir.

Poznato stanje

Prema najnovijim informacijama, Nada je stabilna, svesna i pod stalnim nadzorom lekara. U narednim danima sledi operacija kičme, a porodica sa strepnjom, ali i velikom verom, čeka potpuni oporavak.

Podsetimo, u trenutku nesreće, u autobusu je bilo deset radnika iz Sremske Rače, a još dvoje povređenih se i dalje nalazi na bolničkom lečenju.

Jedan od njih, muškarac iz istog mesta, ima slomljena tri rebra i povredu kičme.

Nada, koju u Sremskoj Rači čekaju muž, sin i ćerka, simbol je snage i upornosti, kažu njene komšije.

- Cela Rača se moli za nju. Ona je vredna i dobra žena, uvek spremna da pomogne drugima - rekli su meštani.

Autobus sleteo s puta kod Sremske Mitrovice Izvor: Kurir televizija/Aleksandra Dražić