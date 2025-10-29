Slušaj vest

Pripadnici takozvanog balkasnkog kartela koji su svetske policije označile kao jedan od najmoćnijih narko klanova, prema presretnutoj Skaj komunikaciji, koja je danas izvedena pred Specijalnim sudom, imali su svoje legalne kompanije i brodove koji su im služili kao paravan za šverc kokaina.

Podsetimo, na optužnici Specijalnog tužilaštva nalazi se 28 osoba, kojima se sudi za šverc više od sedam tona kokaina, koji je policija pronašla u tri velike zaplene.

Tokom januara 2020. na fotografijama koje su razmenjivali vidi se utovar legalne robe na brodove, a zatim i "kocke" kokaina sa različitim logoima, koje čekaju na utovar na brodove. U porukama su otkrili da su tovar, da bi "smanjili" rizik, podelili u dva tovara.

1/11 Vidi galeriju Balkanski kartel i njihove pošiljke kokaina Foto: Privatna Arhiva

- Završen utovar legalne robe. Šljunak ide, pelet slabije, ništa bez ove naše robe - piše u jedoj od poruka.

U porukama koje razmenjuju navode i da su otvorili legalne firme, kao i da imaju svoje brodove.

- Oba broda su naša, ali ćuti. Ako ovo prođe, ubacujemo i treći. Brzo idu jedan za drugim. Verujem da sa ovom pričom ove godine svi uzimamo po par miliona. Malo sreće nam treba, malo nas je u priči. Samo da ćutimo, ovo će trajati - navodi se u jednoj od poruka.

Krajem januara 2020. razmenjivali su fotografije kokaina na ribarskim borodovima, na kojima je prebacivan na prekookeanske brodove i skrivan u legalne tovare.

- Snimaće dokumentarac po nama - piše u jednoj od poruka koja je izvedena danas u sudnici, a koju su pripadnici balkanskog kartela razmenili 23. februara 2020, samo dva dana pre velike zaplene droge na brodu" Aresa" na Arubi. Međutim, posle euforije zbog toga što je sve "išlo po planu", pripadnici klana koji su uložili novac u drogu "potonuli su" kada je policija zaustavila brod na Aurbi i zaplenila više od pet tona kokaina i uhapsila 11 članova posade.

hapšenje članova balkanskog kartela Foto: MUP Srbije

Iz poruka koje su izvedene kao dokaz, proizilazi da su orgaizatori grupe odmah angažovali advokate i novac da se uplati za kantinu uhapšenima.

- Treba ovom advokatu reći da odbranu može da planira za celu posadu, jer kako brani šestoricu, tako će biti i za ostalu petoricu - piše u porukama u kojima se pripadnici među sobom raspituju da li su porodice uhapšenih angažovale neke druge adovkate, ali i da li je svih 11 članova posade saglasno da iznose odbarnu koju osmisli advokat kog su angažovali i platili.

- Treba nam neki kontakt sa porodicama, da imamo informaciju od njih iznutra. Plaćeno je avokatu 20.0000 evra, i za kantinu 150 evra po čoveku - pisali su navodno pripadnici balkanskog kartela.

Podsetimo, prema optužnici, balkanski kartel je iste godine pretrpeo još dve velike zaplene kokaina. Ključni dokaz tužilaštva protiv ove kriminalne grupe su presretnute Skaj komunikacije u kojima dogovaraju finansiranje i kupovinu, prate utovare i o svemu razmenjuju fotografije.

Inače, na optužnici je kao jedan od organizatora označen Zoran Jakšić, koji je krajem jula premunio u zatavoru u Peruu, ali mu se pred Specijalnim sudom i dalje sudi u odustvu jer nije stiglo zvanično obaveštenje da je umro.

Zoran Jakšić Foto: Printscreen

Takođe, na optužnici je i Srđan Jezdimir, koji je u novembru prošle godine uhapšen u Ekvadoru kao jedan od najvećih narko-bosova kog tamošnji mediji upoređuju sa Pablom Eskobarom i zovu ga Eskobar iz Srbije.

Srđan Jezdimir Foto: Fiscalía

Jedan od najmoćnijih narko-kartela, kako se navodi u optužnici, razmenjivali su i poruke o dečijim rođendanima, porodičnim proslavama na koje su pozivali jedni druge.