Muškarca (61) uhapsila je loznička policija i zaplenila veliku količinu marihuane na velikoj plantaži na starom imanju u selu Gornja Badanja, nedaleko od Loznice. Prema nezvaničnim informacijama radi se o rekordnoj zapleni ovdašnje policije, a uhapšeni je od ranije imao problema sa zakonom u susednoj BiH.

- U pitanju je velika plantaža, a reč je o za sada neutvrđenoj, ali svakako velikoj, rekordnoj zaplenjenoj količini marihuane što se tiče Loznice, a moguće da je i jedna od najvećih zaplena ove godine u Srbiji.

Uviđaj je u toku, danas je izmereno oko 200 kilograma, a posao će biti nastavljen i u toku sutrašnjeg dana kada će biti poznato kolika je tačno količina droge u pitanju. Nađena droga je bila osušena i spremna za distribuciju. Osumnjičeni je odmah uhapšen, nije se opirao, priznao je krivično delo i uskoro će biti izveden pred tužioca - kaže naš izvor upoznat sa ovom uspešnom akcijom lozničke policije koji nije mogao da potvrdi da je u pitanju "više od 600 kilograma marihuane" jer merenje još traje.

Uhapšeni je, kako se saznaje, pre nekoliko godina zbog istog "posla" uhapšen u BiH, dobio je zatvorsku kaznu, ali je došao u loznički kraj da se njime bavi ovde. Navodno je pravi ekspert u tome i prema zatečenom stanju na plantaži sve je radio po najvišim standardima.