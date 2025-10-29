Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u velikoj akciji u mestu Gornja Badanja, opština Loznica, otkrili i zaplenili oko 200 kilograma materije za koju postoje osnovi sumnje da je opojna droga marihuana i uhapsili vlasnika imanja i kuće gde je vršen pretres J. M. (61), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, ističući da sve ukazuje na to da je količina znatno veća, zbog čega policija nastavlja intenzivan rad na ovom slučaju.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave u Šapcu, Odeljenja kriminalističke policije, Grupe za borbu protiv droga i Policijske stanice Loznica, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Šapcu, u selu Gornja Badanja, opština Loznica, otkrili i zaplenili izuzetno veliku količinu materije za koju postoje osnovi sumnje da se radi o opojnoj drogi marihuana.

Na navedenoj lokaciji, u prostorijama koje je, kako se sumnja koristio J.M. pronađene su stabljike zeljaste biljne materije u fazi sušenja, kao i više džakova sa već osušenom materijom, za koju postoje osnovi sumnje da je marihuana, u ukupnoj količini od oko 200 kilograma.

Zaplena marihuane kod Loznice Foto: MUP RS

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Oglasio se Dačić

- Želim posebno da naglasim da sve ukazuje na to da je količina zaplenjene droge značajno veća, zbog čega policija, u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom, nastavlja intenzivan operativni rad i sve neophodne mere radi potpunog rasvetljavanja ovog slučaja i otkrivanja svih lica umešanih u proizvodnju i distribuciju narkotika.

Ovo je još jedan dokaz da policija neće stati i da će nastaviti svakodnevno, odlučno i beskompromisno da deluje u borbi protiv narko-kriminala. Ta borba nema kompromisa, niti zaštite za bilo koga.

Država će nastaviti da snažno podržava sve napore policije u suzbijanju trgovine drogom, jer je zaštita naše dece i bezbednost građana apsolutni prioritet - rekao je Dačić.

