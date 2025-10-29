Slušaj vest

Nenad Pumpalović zvani Pumpi (32) ubijen je na današnji dan pre 24 godine.

Tog 29. oktobra 2001, oko 19.10 sati, izrešetan je ispred svoje kuće u Ćustendilskoj ulici na Karaburmi, gde se malo pre toga doselio iz Borče. Na njega su, dok je popravljao svoj "ford eskort", pucali iz pištolja dvojica i dalje nepoznatih napadača i pogodili ga s dva hica u glavu i tri u leđa. Nije mu bilo spasa.

Inače, Pumpalović je nekoliko puta bio osuđivan zbog raznih, uglavnom težih krivičnih dela.

Foto: Printscreen/Youtube/Rudar 7

Nekoliko godina pre smrti bio je osumnjičen da je u jednoj tuči u Leštanima ubio konobara, ali je na suđenju oslobođen usled nedostatka dokaza.

Osuđivan je zbog iznuda, ucena i nekoliko razbojništava u Borči, kao i zbog maltretiranja policajca.

Iz zatvora je izašao samo nekoliko meseci pre nego što je ubijen nakon što je "odležao" kaznu zbog nedozvoljenog nošenja oružja.

Iako mu je više puta na sudu dokazana krivica za teška dela, Pumpalović je osuđivan na blage zatvorske kazne, što mnogi pripisuju i njegovim vezama s pokojnim Željkom Ražnatovićem Arkanom, jer je navodno bio sa "tigrovima" na ratištima u Baranji, Slavoniji i Bosni.

Željko Ražnatović Arkan Foto: EPA/Drago Vejnovic

Upućeni su pričali da je po završetku rata radio za Arkana i skupljao pazare iz njegovih lokala. Posle Arkanovog ubistva pokušao je da sam organizuje neke kriminalne poslove, u čemu mnogi vide motiv njegovog ubistva.

Pumpalović je nekada bio jedan od vođa Partizanovih navijača, ali je nakon incidenta na utakmici Hajduk - Partizan, kada je flašom pogodio vođu splitske "Torcide", odustao od odlazaka na tribinu.

Ubica Pumpalovića nije ni identifikovan, a kamoli pronađen.