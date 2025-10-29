Dodaje se da ima povređenih, ali njihovo trenutno stanje nije poznato
Saobraćajna nesreća
Težak sudar dva automobila u Loznici: Ima povređenih!
Večeras je došlo do sudara dva automobila u Loznici, a kako se vidi sa lica mesta, jedan automobil je završio na krovu usled siline sudara.
Naime, kako prenosi "jadarpressloznica", do sudara je, prema prvim informacijama, došlo usled nepoštovanja prvenstva prolaza.
Dodaje se da ima povređenih, ali njihovo trenutno stanje nije poznato.
Uviđajem će se utvrditi sve okolnosti.
Kurir.rs
