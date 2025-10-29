Slušaj vest

Večeras je došlo do požara u Zmajevu kada je buktinja u potpunosti progutala prizemnu kuću. 

Kako se dodaje, do požara je došlo oko 20 časova, a osim pripadnika vatrogasno-spasilačkog voda iz Vrbasa koji su na intervenciju izašli sa dva vozila, u gašenju požara učestvovali su i DVD Zmajevo, DVD Ravno Selo i DVD Bačko Dobro Polje.

Hitna pomoć je prevezla vlasnika kuće, dok nije poznato šta je tačno izvalo požar, kao ni stanje povređene osobe.

Kurir.rs

