Slušaj vest

Jedna osoba teško je povređena u saobraćajnoj nesreći koja se tokom noći dogodila u Požarevcu.

Kako je objavljeno na Instagram stranici 192_rs, vozač "opela" je teško povređen nakon direktnog sudara sa kobijem. 

"Vozač automobila je prema rečima očevidaca preticao dva automobila, ali nije stigao da se vrati u svoju traku i došlo je do kontakta sa kombijem", objavio je 192_rs.

Dodaju da su na terenu bili Hitna pomoć, policija i vatrogasci, a vozač kombija nije povređen. 

Kako se može videti na snimku koji je objavljen, vozila su potpuno uništena.

Ne propustiteHronikaOSVANULE NAJTUŽNIJE UMRLICE - OCA, MAJKU I SINA U SMRT POSLAO PIJANI I I DROGIRANI VOZAČ: Najmiliji se opraštaju od Bojana, Dijane i njihovog mališana (foto)
saobraćajna nesreća Novi Beograd.jpg
HronikaJEDAN NA KROVU, DRUGI IZLUPAN! Težak sudar dva automobila u Loznici: Ima povređenih! (FOTO)
17601838031795181 copy.jpg
HronikaNA MESTU NESREĆE NEMA TRAGOVA KOČENJA: Utvrđuje se zbog čega je kombi sa dečacima iz džudo-kluba Partizan probio bankinu i odvezao u smrt Lazara (16)!
Saobraćajna nesreća Novi Sad.jpg
Hronika"NEKA SVI VOZAČI POGLEDAJU OVE SVEĆE PRE NEGO ŠTO PIJANI UĐU U AUTO I STISNU GAS" Građani 4. dan zaredom odaju počast poginuloj porodici na Novom Beogradu FOTO
Bojan Živković, Dijana Kajiš, saobraćajna nesreća, Novi Beograd