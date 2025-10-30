Slušaj vest

Iz stana u požaru izvučen je muškarac (65) koji je zbog gutanja dima u svesnom stanju prevezen u bolnicu gde je hitno primljen.

Ta lekarska ekipa intervenisala je u 1. prioritetu odnosno u stepenu najviše hitnosti.

Druga lekarska ekipa koja je dežurala zbog požara, u pripravnosti je završila dežurstvo u 23.40 sati, saopštio je portparol novosadske hitne pomoći dr Zoran Krulj.

