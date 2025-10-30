U Novom Sadu na drugom spratu stambene zgrade u Ulici Veselina Masleše noćas je prijavljen požar koji je u međuvremenu uspešno ugašen.
vatrogasci u akciji
IZ STANA U PLAMENU IZVUČEN MUŠKARAC: Drama u Novom Sadu uspešno okončana (FOTO/VIDEO)
Slušaj vest
Iz stana u požaru izvučen je muškarac (65) koji je zbog gutanja dima u svesnom stanju prevezen u bolnicu gde je hitno primljen.
Ta lekarska ekipa intervenisala je u 1. prioritetu odnosno u stepenu najviše hitnosti.
Druga lekarska ekipa koja je dežurala zbog požara, u pripravnosti je završila dežurstvo u 23.40 sati, saopštio je portparol novosadske hitne pomoći dr Zoran Krulj.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši