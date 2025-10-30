Slušaj vest

Staša Keneški, novinar Kurira, izveštavala je o najnovijim informacijama iz Novog Sada:

"Kada se kombi prevrnuo, devojčice su pomagale" Dan nakon velike tragedije: Ovo su poslednje informacije o saobraćajnoj nesreći džudista Izvor: Kurir televizija

- Sa obzirom na to da je rano, nema informacija kako su deca od jutros, jer lekari prvo žele da obave vizitu. Od juče znamo da su svi stabilno, sem jednog deteta koje je zadržano u bolnici, na intezivnoj nezi, a pod anestezijom je urađeno sve što je bilo neophodno. Vozač kombija je i dalje u KC Vojvodina, ima teške povrede. On nije profesionalni vozač, već trener džudo kluba. Dva kombija su prevozila mlade džudiste iz Budimpešte, od aerodroma do kuće u Beogradu - kaže Keneški.

Keneški objašnjava da su u jednom kombiju bili smešteni dečaci, a u drugom devojčice.

- Prevrnuo se kombi u kom su bili dečaci, pa su zbog toga samo dečaci primljeni u bolnicu. Devojčice su pomagale u celoj priči kada se kombi prevrnuo. Bile su veoma potresene i preventivno su pregledane, a zatim puštene kućama. Uspeli smo da popričamo sa jednim od trenera džudo kluba čiji je sin bio u kombiju. Kaže da su svi roditelji, kada su čuli šta se desilo, krenuli iz Beograda ka Novom Sadu. Kaže da "živ nije bio" dok nije čuo kakva je situacija, svi su jako potreseni.

Iako istraga i dalje nije utvrdila tačan uzrok saobraćajne nesreće, postoje pretpostavke:

- U toku popodneva se obratilo i Tužilaštvo sa informacijom da su preduzete sve radnje i da će vozilo biti detaljno pregledano. Policija je juče saopštila da vozač, odnosno trener, nije imao alkohola u krvi, a pretpostavke su da je možda zaspao, jer su pre sudara zastali, napravili pauzu i on je najverovatnije doručkovao. Ipak, to su pretpostavke, istraga će pokazati šta se zaista desilo - kaže Keneški.

Ova tragedija ponovo je otvorila bolna pitanja bezbednosti u saobraćaju i odgovornosti vozača, a samo ove godine 79 mladih ljudi izgubilo je život u saobraćajnim nesrećama.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Srđan Tošić, Udruženje vozača 381, doktor Vladimir Jevtić, doktor nauka iz oblasti bezbednosti, kao i Srđan Koković, pomoćnik direktora ABS.

Vlada Jevtić Foto: Kurir Televizija

Jevtić: Postali smo finansijeri pogrebnih preduzeća, ovo je najgori period

Jevtić navodi da posle 20 godina rada u oblasti, veruje da smo sada u najgorem periodu bezbednosti:

- Postali smo finansijeri pogrebnih preduzeća, samo oni imaju korist od svega što se dešava. Preko 400 poginulih, a prošle godine 514 poginulih. To znači 514 sahrana.

Jevtić kaže da brzo zaboravljamo, pa se vezao i za primer pevača Darka Lazića, poznatog po velikom broju saobraćajnih nesreća, koji nakon svih preduzetih mera protiv njega i dalje zavrašava za volanom i niže nesreću za nesrećom. On dodaje i da se dosta govori o bezbednosti, ali da ne primećuje da se konkretne mere preuzimaju.

- Jedino da u svakoom vozilu sedi po jedan policajac i upozorava vozača - kaže Jevtić.

Drđan Koković Foto: Kurir Televizija

Koković: Sigurnosni pojas je najbolja mera zaštite

Koković kaže da primena veštačke inteligencije mobilnih i stacionih radara, odnosno kamera za detektovanje prekršaja, raste u Evropi i svetu, pa i u Srbiji:

- Ovakvi sistemi menjaju 14 policajaca koji bi radili 24 časova svakog dana. Koverte i kazne automatski stižu na kućnu adresu, što je dobro. Ti uređaji detektuju najčešće uzroke saobraćajnih nesreća, prekoračenje brzine, korišćenje mobilnih telefona, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, zbog čega svake godine izgubimo preko 100 života - kaže Koković.

Koković kaže da je najbolje sredstvo pasivne zaštite u saobraćaju upravo pravilno korišćenje bezbednosnog pojasa, a ovaj faktor drastično utiče na ishod nesreća.

Foto: Kurir Televizija

Tošić: Postoje jasna pravila o prevozu dece

Tošić je prilikom svog uključenja u emisiju "Redakcija" na Kurir televiziji rekao:

- Mi pričamo o ovim stvarima samo kada se nešto desi, završi se na priči, a rezultata nema. Imamo jasne zakone po pitanju oblasti. Od 2019. godine imamo pravilnik po kome se obavlja prevoz dece, koji je rigorozan i jasno kaže kako treba da se obavi organizovan prevoz. Vozač mora da bude profesionalac, ima evidenciju o svom radu u poslednjih 28 dana, mora biti najavljeno 48 sati unapred, pre prevoza mora da ima neprekidan odmor od 11 časova. Posotje razni bezbednosni protokoli - kaže Tošić.

Kurir.rs