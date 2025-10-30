U sudaru više vozila na obilaznici oko Beograda, kod isključenja za Obrenovac, povređen je R. F. (56).
OTKRIVAMO STANJE POVREĐENIH U STRAŠNOM SUDARU NA OBILAZNICI: Jeziva nesreća kod isključenja za Obrenovac, čovek sa stravičnim povredama prebačen u Urgentni
Kako saznajemo, on je bez svesti prevezen u Urgentni centar.
R. F. je sa teškim povredama prebačen na dalju dijagnostiku kako bi se utvrdio stepen povreda.
Sudar na obilaznici oko Beograda kod isključenja za Obrenovac Foto: čitalac Kurira
Prema saznanjima Kurira, on je zadobio frakture kičmenog stuba, frakturu grudne kosti i karlice, kao i krvarenje u glavi. Njegovo zdravstveno stanje je izuzetno teško.
Saobraćajna nesreća se dogodila nešto posle 7 časova a jedna osoba bila je zaglavljena u olupini.
Uviđaj je u toku a na tom delu obilaznice kod Obrenovca stvaraju se zastoji i gužve.
U sudaru je učestvovalo pet vozila.
