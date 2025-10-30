Slušaj vest

Kako saznajemo, on je bez svesti prevezen u Urgentni centar.

R. F. je sa teškim povredama prebačen na dalju dijagnostiku kako bi se utvrdio stepen povreda.

Sudar na obilaznici oko Beograda kod isključenja za Obrenovac Foto: čitalac Kurira

Prema saznanjima Kurira, on je zadobio frakture kičmenog stuba, frakturu grudne kosti i karlice, kao i krvarenje u glavi. Njegovo zdravstveno stanje je izuzetno teško.

Saobraćajna nesreća se dogodila nešto posle 7 časova a jedna osoba bila je zaglavljena u olupini.

Uviđaj je u toku a na tom delu obilaznice kod Obrenovca stvaraju se zastoji i gužve.

U sudaru je učestvovalo pet vozila.

