Kako saznajemo, on je bez svesti prevezen u Urgentni centar.

R. F. je sa teškim povredama prebačen na dalju dijagnostiku kako bi se utvrdio stepen povreda.

Sudar na obilaznici oko Beograda kod isključenja za Obrenovac

Prema saznanjima Kurira, on je zadobio frakture kičmenog stuba, frakturu grudne kosti i karlice, kao i krvarenje u glavi. Njegovo zdravstveno stanje je izuzetno teško.

Saobraćajna nesreća se dogodila nešto posle 7 časova a jedna osoba bila je zaglavljena u olupini.

Uviđaj je u toku a na tom delu obilaznice kod Obrenovca stvaraju se zastoji i gužve.