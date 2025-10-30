Slušaj vest

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da su svi maloletni džudisti Partizana, koji su juče povređeni u saobraćajnoj nesreći na auto-putu Beograd-Novi Sad kod naplatne rampe, u stabilnom zdravstvenom stanju. Podsetimo, sedam dečaka je juče posle nesreće prebačeno u Dečju bolnicu u Novom Sadu, a jedan od njih je potom transportovan za Beograd. Među povređenima je i vozač kombija S. S. (43), koji je i trener mladih džudista.

Zlatibor Lončar Foto: Jakov Milošević

Ministar je, gostujuću na TV Pink, naveo da je dečak koji je prevezen u Beograd sa povredama kičme hitno je operisan sinoć, a njegovo stanje je sada stabilno.

- Jedno dete je još uvek na intenzivnoj nezi, ali je stabilno, nema pogoršanja. Deca koja nisu na intenzivnoj su dobro i očekuje se da u narednim danima neki odu kući - naveo je ministar za TV Pink i dodao da je i dete koje je prevezeno u Beograd sa povredom kičme sada stabilno.

- Bolje je nego juče, urađena je kompleksna hirurška intervencija, to je bila strašna povreda kičme i molimo se za tu decu. Svi naši kapaciteti su angažovani da pomognemo, prate se 24 sata, nadam se da će to da bude dobro - zaključio je Lončar.

Povređena deca koja su smeštena u Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu osećaju se dobro i uskoro bi trebalo da budu puštena na kućno lečenje, potvrđeno je iz te ustanove.

- Povređena deca su zbrinuta, povrede su im sanirane i nakon kompletne dijagnostike utvrđeno je da su pretrpeli više psihičke nego fizičke posledice te će biti za dan ili dva puštena na kućno lečenje. Pružena im je i neophodna psihološka podrška, kao i deci iz drugog kombija koji je bio u pratnji onog koji se prevrnuo. Svi su juče bili sluđeni, skrhani bolom i čitav tim specijalista maksimalno je bio angažovan da im pruži neophodnu pomoć i podršku - rekao je izvor za Blic iz Dečije bolnice.

Vozač kombija S.S. (43) koji je sa višestrukim politraumatskim povredama primljen u KCV stabilnog je opšteg stanja.

- Pacijent se nalazi na opservaciji i stabilnog je stanja. Svestan je, orijentisan, komunikativan... - kažu nadležni iz KCV.

Nastradali džudista i njegov brat blizanac Foto: Društvene Mreže, Instagram/Mladen Mijatović

Podsetimo, džudisti, stari od 13 do 16 godina, juče su se vraćali sa takmičenja u Azerbejdženau. Avionom su išli od Bakua do Budimpešte, a kombijima i automobilima od Budimpešte za Srbiju. Nesreća se dogodila oko 3.30 sati kada je kombi sleteo s puta, probio zaštitnu ogradu i prevrnuo se. Džudista Lazar P. (16) preminuo je na mestu, dok je sedmoro njegovih drugara iz džudi kluba Partizan prevezeno u bolnicu, kao i njihov trener koji je bio za volanom. Među povređenima je i brat blizanac poginulog dečaka.

