Ministar sporta Zoran Gajić oglasio se jutros povodom teške saobraćajne nesreće koja se dogodila juče na auto-putu Novi Sad-Beograd u kojoj je džudista Lazar P. (16) nastradao, dok je sedam njegovih drugara i trener S. S. (43) prošlo sa povredama. Među povređenima je brat blizanac nastradalog dečaka.

Ministar sporta je gostovao u jutarnjem programu Prve televizije, gde je istakao da je pet dečaka koji su doživeli nesreću van životne opasnosti, a da je jedan dečak, mladi džudista koji je juče transportovan u Urgentni centar u Beogradu operisan.

Teško povređeni dečak operisan

- Dečak je operisan u sredu u pet sati, tada je obavljena operacija. Čuo sam se sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom, on je pored dečaka. Dalje informacije će dati stručne osobe, smatram da mi laici ne treba previše da ulazimo u tu temu i da od ovoga pravimo senzaciju - naveo je ministra sporta gostujući na TV Prva.

Ministar Gajić je potom objasnio da su se džudisti zajedno sa trenerom džudo kluba Parrtizan vraćali sa takmičena iz Azerbejdžana i da su se od Budimpšete vozili kombijem, jer iz Beograda nema direktan let za Azejbejdžan.

Novinar Mladen Mijatović juče je na svom Instagram profilu objavio fotografiju kombija kojim su se prevozili džudisti

- Dobio sam informaciju od Džudo saveza Srbije da je kombi, kojim je inače upravljao trener dečaka, star svega godinu dana. Praktično je u pitanju novo vozilo. Desilo se šta se desilo, pretpostavljam da će MUP posle ekspertize dati informacije o tome šta je uzrok nesreće - naveo je Gajić.

Roditelji na aplikacijama videli da se kombi ne pomera

Kako je potom objasnio, prema rečima pojedinih roditelja dečaka, oni su preko mobilnih aplikacija pratili kretanje svoje dece. Odnosno, prema tim aplikacijama može se videti da su samo 15 minuta pre nesreće pravili pauzu, a da se nakon toga vozilo nije pomeralo, što je izazvalo sumnju i zabrinutost kod roditelja.

Zoran Gajić

Ministar Gajić je dodao da su povređeni dečaci u sigurnim rukama i pohvalio zdravstveno-medicinski sistem koji je brzo reagovao i zbrinuo povređene.

- Angažovani su psiholozi koji razgovaraju sa dečacima, ta deca su nažalost videla sve to, ovo je za njih veoma teška situacija, ali siguran sam da će uspeti da to prevaziđu, da će čuvati uspomenu na poginulog druga, da će izgraditi velike karijere i postati veliki ljudi - naveo je Gajić.

Poginuli Lazar P. grli svog brata blizanca Luku P. koji je povređen u nesreći kod Novog Sada

Pa da podsetimo, stravična saobraćajna nesreća dogodila se juče u ranim jutarnjim časovima, tačnije oko 3.30 časova na auto-putu Novi Sad-Beograd kada se kombi kojim je upravljao trener džudo kluba Partizan S. S. (43). Za sada nije poznato šta je prouzrokovalo da kombi sa mladim džudistima skrene s puta, probije zaštitnu bankinu, prevrne se nekoliko puta i završi u kanalu. Nakon nesreće nisu se mogli videti tragovi kočenja. Nažalost, od silovitog udarca na licu mesta poginuo je džudista Lazar P. dok je njegov brat blizanac Luka P., kao i ostali njihovi drugari prošao sa povredama.