Slušaj vest

Raspisana je potraga za vozačem "fijat punta" i , najverovatnije, reč je o mladiću.

Kako se saznaje, policajac je primljen na VMA i konstatovane su mu lake povrede. Prema prvim informacijama, incident se dogodio oko 23 sata na uglu Ulica Meštrovićeve i Jovana Bjelića.

- Policajac D.C. je zaustavio automobil "punto", ali vozač umesto da da dokumenta dao je gas i prvo srušio policajca koji je stajao pored vozila, a zatim pobegao. Policija je odmah raspisala potragu za vozačem koji je u automobilu imao još nekoliko mladića - kaže izvor.

Policajac je od siline idarca pao na ivičnjak. On je u svesnom stanju prevezen u bolnicu. Bahatom vozaču na teret se stavlja Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaTO JE BILA STRAŠNA POVREDA KIČME, JEDNO DETE JE JOŠ UVEK NA INTEZIVNOJ NEZI: Ministar zdravlja otkrio u kakvom su stanju povređeni džudisti Partizana
Zlatibor Lončar
Hronika"DEVOJČICE SU POMAGALE KADA SE KOMBI PREVRNUO" Potresni detalji velike tragedije: Ovo su poslednje informacije o saobraćajnoj nesreći mladih džudista
Saobraćajna nesreća Novi Sad.jpg
HronikaOTKRIVAMO STANJE POVREĐENIH U STRAŠNOM SUDARU NA OBILAZNICI: Jeziva nesreća kod isključenja za Obrenovac, čovek sa stravičnim povredama prebačen u Urgentni
saobraćajna nesreća obilaznica Obrenovac
HronikaKARAMBOL NA OBILAZNICI KOD ISKLJUČENJA ZA OBRENOVAC, JEZIVE SLIKE Vatrogasci sekli lim da izvuku čoveka iz zgužvanog automobila! U sudaru 5 vozila, 3 povređena
saobraćajna nesreća obilaznica Obranovac
HronikaIZ STANA U PLAMENU IZVUČEN MUŠKARAC: Drama u Novom Sadu uspešno okončana (FOTO/VIDEO)
Novi Sad požar
HronikaPRVI SNIMAK TEŠKE NESREĆE U POŽAREVCU: Direktan sudar auta i kombija! Vozila smrskana
požarevac saobraćajna nesreća
HronikaOSVANULE NAJTUŽNIJE UMRLICE - OCA, MAJKU I SINA U SMRT POSLAO PIJANI I I DROGIRANI VOZAČ: Najmiliji se opraštaju od Bojana, Dijane i njihovog mališana (foto)
saobraćajna nesreća Novi Beograd.jpg