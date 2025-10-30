Slušaj vest

Bojana Belivuk, supruga Veljka Belivuka, koji je ozačen kao vođa kriminalne grupe koja se teteti za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem, iako joj je muž već duže od četiri godine iza rešetaka, redovno mu u pritvor donosi hranu piće i sve što mu je potrebno. Paparaco Kurira slikao je suprugu zloglasnog vođe klana juče pre podne u Ustaničkoj ulici, ispred samog ulaza u pritvor.

- Bojana Belivuk došla je do ulaza u pritvor, odnosno na prijavnicu, samo kako bi predala pakete, odnosno dve kese koje je nosila sa sobom. Reč je o hrani i piću, sokovima naravno. Ona nije ulazila unutra, niti je išla suprugu u posetu - navodi sagovornik Kurira i dodaje da mu ona redovno donosi hranu.

Supruga Veljka Belivuka, zadržala se na ulazu u pritvor svega petnaestak minuta, a potom je proćaskala sa nekoliko muškaraca, najverovatnije poznanika, sela u automobil i otišla.

Izvor Kurira kaže da supruge Veljka Belivuka i njegove, takođe uhapšene, desne ruke Marka Miljkovića, redovno svojim muževima koji borave u pritvoru u zgradi Specijalnog suda donose hranu, garderobu i pribor za ličnu higijenu, a dolaze im i u redovne posete.

- Kao i svi drugi pritvorenici, i njih dvojica imaju pravao na dva paketa mesečno, ali i da im neko svaki dan na prijavnicu donosi ručak. Propisana su stroga pravila šta može da se unese, a šta ne i svi moraju da ih se pridržavaju - dodaje on. Kako navodi, sve što se donese i preda prolazi strogu kontrolu, kako se ne bi unela neka nedozvoljena sredstva.

Inače, samo dan pre nego što je suprugu donela dve kese u kojima su najverovatnije bili hrana i piće, Bojana Belivuk sedela je pored supruga u sudnici, pošto im je u utorak bilo nastavljeno suđenje za pranje para.

Tanja Mijković i Bojana Belivuk

Bračnim parovima Bojani i Veljku Belivuku, kao i Tanji i Marku MIljkoviću, podsetimo, sudi se zbog sumnmje da su novac koji su njihovi muževi zarađivali kriminalom, ulagali u kuće, stanove, placeve, skupocene automobile i luksuzan nakit.

Svi su negriali krivicu, a Bojana Belivuk je ispričala i da su ona i njen muž štedeli i da nikada nisu "izlazili po splavovima, pili šampanjac, drogirali se ili pušili, već da su štedeli svaki dinar".