Na Voždovcu, u naselju Braće Jerković, policija je juče po prijavi izašla na teren i izvršila uviđaj u stan sa više rupа od metaka u zidu, a čitava zgrada je bila blokirana tokom uviđaja. Prema do sada dostupnim informacijama, pucnjava se dogodila u večernjim satima, a u trenutku incidenta stanar se nalazio u stanu, ali nije upoznat kada i kako su rupe na zidovima nastale.

Još uvek nije potpuno jasno šta je bio motiv napada, ko su napadači niti da li je stan bio cilj ili poruka upućena određenoj osobi.

"ULICE SU PUNE ORUŽJA, NA SVE STRANE SE ŠENLUČI I PUCA" Bivši pripadnik DB o pucnjavi na Voždovcu; Sledeći put neće biti upozorenja, ovo je ozbiljna pretnja Izvor: Kurir televizija

Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti, rekao je za Kurir:

- Prvi zaključak je da se mnogo oružja nalazi na našim ulicama, u Beogradu ali i drugim mestima. To oružje je ili izvađeno iz magacina i podruma gde je bilo skriveno za vreme onih akcija oduzimanja oružja, ili je novo nabavljeno. Mi smo tada preuzeli preko 150 hiljada komada oružja i mislili da će ta akcija smanjiti upotrebu.

"Na sve strane se šenluči i puca"

Spasić kaže da se korišćenje vatrenog oružja u poslednje vreme samo povećalo:

- Jedno vreme su se u Beogradu pojavljivali samo noževi, ali posle pucanja ispred Skupštine, na Voždovcu, Barajevu, na sve strane se šenluči i puca. Ljudi pokušavaju da ubiju tim oružjem. To je veliki alarm i pod hitno moramo da vidimo šta da radimo - kaže Spasić.

Kada je u pitanju pucnjava u naselju Braća Jerković, Spasić kaže da se tamo "vazda pucalo".

- Policija izađe na teren nakon što građanin prijavi pucnjavu i izvrši obzervaciju. Interesantno je da je pronađeno 3 čaure iz oružja iz koga je pucano. Oni se nalaze na ulici, pa ne možemo proceniti da li je neko pucao iz automobila ili baš sa ulice. Ipak, čaure mogu da odlete. Interesantna je izjava građana da su metci ušli u njegov stan a on nije obraćao pažnju dok na ulici nije našao čaure - kaže Spasić.

"Sledeći put neće biti upozorenja"

Spasić je govorio i o mogućim motivima za ovu pucnjavu:

- Ukoliko ne gađate direktno u metu, onda gađate u posrednu metu, pucate nekome u kuću kako bi ga upozorili i skrenuli mu pažnju da sledećii put neće biti upozorenja. Ova pucnjava, ukoliko istraga pokaže da je onako kako pretpostavljamo, shvatamo kao ozbiljnu pretnju. Policija iz samog uviđaja ovo ozbiljno shvata. Moguće je da meta nije bio taj stan, već je pucač promašio. Ja bih se u istrazi zadržao na tome u šta je pucano. Treba shvatiti ovo ozbiljno, jer se drugi put neće pucati u zid ili staklo.

Kurir.rs