U jednim dnevnim novinama osvanula je srceparajuća čitulja za devetogodišnjeg dečaka koji je minulog vikenda nastradao u teškoj saobraćajnoj nesreći na Novom Beogradu sa svojim roditeljima, ocem, inače saobraćajnim policajcem Bojanom Živkovićem (43) i majkom Dijanom Kajiš (38) u kojoj su se njegovi drugari iz odeljenja oprostili od njega.

Među anđelima pronađi spas

- U razred treći tek pođosmo mi, životnu stazu okitismo maštom, i tren oka sad dovoljan bi da pojimo ti na rastanku đačkom. Jedna klupa ostade nam prazna, kao mnoga srca, osmeh tvoj što grejaše. Sećanje na tebe negujemo razna, uvek dobar ti nama bejaše. Nekom brat, drug ili sin, i mnoge uloge da odigraš još. Ti si nama uvek bio fin, ali jedan dan zadesi se loš. Nećemo se ljutiti na tebe, a ti nama slabost oprosti, što nas napusti bez preke potrebe, jer ni nama suze nisu od koristi. Zauvek bićeš jedan od nas, ne damo te zubu vremena zlog, među anđelima svojim pronađi spas, svi drugari odeljenja tvog. S ljubavlju, odeljenje 3/2 - piše u bolnoj čitulji koja je potpisana sa školskim drugarima mališana koji je tako rano izgubio svoj život.

Čitulja za poginulog dečaka Foto: Printscreen/Politika

Pa da podsetimo, teška saobraćajna nesreća dogodila se 25. oktobra, sat vremena iza ponoći na raskrsnici ulica Heroji sa Košara i Omladinskih brigada, kod kule West 65 na Novom Beogradu. Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je vozač "audija A4" Nikola Đ. (24) iz Brčkog pre nesreće prošao na crveno na semaforu, a potom se direktno zakucao u "hjundaji" u kom je bila tročlana porodica i to sa bočne strane dok su oni na zeleno skrenuli levo. Od siline udarca "hjundaji" je udario semafor, a potom u betonski stub i prepolovio ga, dok se "audi" nekoliko puta okrenuo i zaustavio na kolovozu.

Nakon jezive nesreće utvrđeno je da je osumnjičeni Nikola Đ. vozio pod dejstvom alkohola gde mu je izmereno 1, 71 promila alkohola u krvi, kao i pod dejstvom narkotika i to pri brzini od 132 kilometra na čas. Osumnjičenom Nikoli Đ. je određen jednomesečni pritvor zbog izazivanja nesreće na Novom Beogradu, a preti mu kazna od pet do 15 godina zatvora ukoliko se dokaže da je kriv za krivično delo koje mu se stavlja na teret - teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.