N. Đ. (38) poginuo je juče na gradilištu u Mostarskoj ulici u Vranju!

Kako je potvrđeno iz Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, koje vodi istragu, N. Đ. je radio na gradilištu kada je došlo do stravične nesreće.

- Vozač kamiona D. J. (66) kretao se unazad kako bi istovario šljunak, kada je pregazio radnika N. Đ. (38), koji je u tom trenutku izlazio iz šahte. Radnik je, usled teških povreda, preminuo u Zdravstvenom centru Vranje, uprkos brzoj intervenciji ekipe Hitne pomoći - rekao je portparola tužilaštva, Miodrag Stojanović.