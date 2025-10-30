Slušaj vest

Na gradilištu u Dobanovcima radovi su juče obustavljeni jer je bagerista iz zemlje izvukao ljudsku lobanju.

Radnici su juče radili na kopanju hidranta, gde je u rad bio uključen i bager. Naime, bagerista je, dok je radio, uvideo da je kopajući pronašao nešto u zemlji. Kada je bolje pogledao, shvatio je da je u pitanju - ljudska lobanja. Drugih ostataka tela nije bilo.

Istog momenta prekinuo je sa radom i pozvana je policija, koja je izašla na lice mesta.

O slučaju je obavešteno Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, a daljim radom bi trebalo da bude utvrđeno kako se lobanja našla na tom mestu i koliko dugo se tu nalazila.

Po nalogu tužilaštva ona je prevezena na Institut za sudsku medicinu gde će se utvrditi više podataka.

(Kurir.rs/Telegraf)

Ne propustiteHronikaJEZA U BEOGRADU! LJUDSKA LOBANJA PRONAĐENA ISPOD PANČEVAČKOG MOSTA: Policija odmah izašla na teren, utvrđuje se o kome je reč!
IMG-20241121-WA0005.jpg
HronikaMLADIĆU (25) RAZBILI LOBANJU KAMENICOM! Jeziva tuča ispred kafića u Prokuplju, njih petoro se tuklo!
1742848807636.jpg
HronikaJEZIVO NASILJE U NOVOM BEOGRADU: Čekićem lomio glavu mladiću (23), potraga za napadačem u toku
screenshot-20230903-104112.jpg
Hronika"VIDIM DA MI OTAC NEMA BRADU, TO JE SIGURNO MNOGO VREDELO...": Ispovest Beograđanina koji je držao lobanju u stanu
whatsapp-image-20210323-at-3.41.09-pm.jpg