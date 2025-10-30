"RATNIČE, PUTUJ SPOKOJAN, OVO JE JAKO TEŠKO PRIHVATITI" Zakazana komemoracija za poginulog džudistu (16) Partizana!
Na društvenim mrežama mogu se videti mnogobrojni oproštaji od mladog džudiste Lazara P. (16) koji je poginuo juče u teškoj saobraćajnoj nesreći na auto-putu Novi Sad-Beograd, kada je kombi sa sportistima sleteo s puta, probio bankinu i završio u kanalu.
"Počivaj u miru, legendo naša", "Anđeli neka te čuvaju", "Ovo je veoma tužno i teško je prihvatiti da te više nema", "Poslednji pozdrav divnom i vaspitanom detetu koje je na ovako tragičan način prekinulo svoj život", "Saučešće porodici koja je u ovim trenucima sigurno slomljena od tuge i bola", "Ovo je teško prihvatiti, ratniče putuj spokojan. Nikad te nećemo zaboraviti" - samo su neki od komentara koju su se mogli pronaći na društvenim mrežama.
Inače, da podsetimo, saobraćajna nesreća se dogodila juče ujutru oko 3.30 časova na autoputu Novi Sad-Beograd u smeru ka Beogradu nedugo nakon naplatne rampe. Iz za sada nepoznatog razloga, kombi sa mladim džudistima je sleteo i došlo je do prevrtanja kombija. Od siline udarca na licu mesta je od zadobijenih povreda preminuo Lazar P. dok je sedam dečaka povređeno, kao i vozač kombija S. S. (43), odnosno njihov trener.
Za sada nije poznato šta je prouzrokovalo da kombi sa mladim džudistima skrene s puta, probije zaštitnu bankinu, prevrne se nekoliko puta i završi u kanalu. Nakon nesreće nisu se mogli videti tragovi kočenja. Nažalost, od silovitog udarca na licu mesta poginuo je džudista Lazar P. dok je njegov brat blizanac Luka P., kao i ostali njihovi drugari prošao sa povredama.
Istragu povodom nesreće vodi nadležno Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu. Komemoracija mladom džudisti biće održana sutra, 31. oktobra u 14 časova u Sportskom društvu Partizan u Humskoj ulici, dok će sahrana biti 1. novembra u 14 časova na Mokroluškom groblju.