Na društvenim mrežama mogu se videti mnogobrojni oproštaji od mladog džudiste Lazara P. (16) koji je poginuo juče u teškoj saobraćajnoj nesreći na auto-putu Novi Sad-Beograd, kada je kombi sa sportistima sleteo s puta, probio bankinu i završio u kanalu.

"Počivaj u miru, legendo naša", "Anđeli neka te čuvaju", "Ovo je veoma tužno i teško je prihvatiti da te više nema", "Poslednji pozdrav divnom i vaspitanom detetu koje je na ovako tragičan način prekinulo svoj život", "Saučešće porodici koja je u ovim trenucima sigurno slomljena od tuge i bola", "Ovo je teško prihvatiti, ratniče putuj spokojan. Nikad te nećemo zaboraviti" - samo su neki od komentara koju su se mogli pronaći na društvenim mrežama.

1/8 Vidi galeriju Fotografije mesta nesreće kod Novog Sada Foto: Kurir

Inače, da podsetimo, saobraćajna nesreća se dogodila juče ujutru oko 3.30 časova na autoputu Novi Sad-Beograd u smeru ka Beogradu nedugo nakon naplatne rampe. Iz za sada nepoznatog razloga, kombi sa mladim džudistima je sleteo i došlo je do prevrtanja kombija. Od siline udarca na licu mesta je od zadobijenih povreda preminuo Lazar P. dok je sedam dečaka povređeno, kao i vozač kombija S. S. (43), odnosno njihov trener.

Za sada nije poznato šta je prouzrokovalo da kombi sa mladim džudistima skrene s puta, probije zaštitnu bankinu, prevrne se nekoliko puta i završi u kanalu. Nakon nesreće nisu se mogli videti tragovi kočenja. Nažalost, od silovitog udarca na licu mesta poginuo je džudista Lazar P. dok je njegov brat blizanac Luka P., kao i ostali njihovi drugari prošao sa povredama.