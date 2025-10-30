OTKRIVEN MOGUĆI UZROK SAOBRAĆAJKE U KOJOJ JE POGINUO DŽUDISTA PARTIZANA: Kombi pun dece sleteo s puta kod Novog Sada, da li je ovo dovelo do tragedije?!
Potpukovnik Uprave Saobraćajne policije Dejan Stević naveo je da se sumnja da je do jučerašnje saobraćajne nesreće na auto-putu Novi Sad-Beograd, gde je kombi sa mladim džudistima Partizana sleteo s puta i u kojoj je Lazar P. (16) poginuo, a nekoliko njih povređeno doveo umor kod vozača S. S. (43), odnosno trenera.
Stević je gostujući na RTS naveo da je ovo još jedan tragični događaj, kao i da je Lazar P. nažalost deveto dete koje je nastradalo u svojstvu putnika od početka godine.
- Moram da napomenem da se ovde nije radilo o organizovanom prevozu dece. Ovo je bio kombi u privatnoj režiji kome je poveren posao, da kažemo zadatak da našu decu doveze sa takmičenja iz Budimpešte i to do određenih njihovih destinacija, odnosno do mesta prebivališta - navodi Stević u izjavi za RTS i dodaje da je uviđaj završen, ali da sve činjenice i dokaze sa lica mesta treba razmotriti kako bi ih dalje predali tužiocu, i kako bi bila otpočeta tužilačka istraga.
Sagovornik je potom naveo i da misli da je užasnu nesreću izazvao umor kod vozača, odnosno trenera S. S.
- Na putu su bili idealni uslovi, sitni sati, tri sata ujutru. Pretpostavljamo da je bio umor kod vozača - zaključio je Stević.
Pa da podsetimo, nesreća se desila 29. oktobra oko 3.30 časova ujutru na auto-putu Novi Sad-Beograd u smeru ka Beogradu, nakon naplatne rampe. U kombiju koji je prvo prvo sleteo s puta, zatim udario u bankinu, pa se prevrnuo u survao u kanal bili su mladi džudisti koji su se vraćali sa takmičenja u Ajzerbejdžanu. Naime, džudisti su imali let Beograd-Baku, jer iz Beograda nema direktan let pa su se organizovano odlučili da se voze kombijem do, i od aerodroma u Budimpešti.
- Dobio sam informaciju od Džudo saveza Srbije da je kombi, kojim je inače upravljao trener dečaka, star svega godinu dana. Praktično je u pitanju novo vozilo. Desilo se šta se desilo, pretpostavljam da će MUP posle ekspertize dati informacije o tome šta je uzrok nesreće - naveo je ministar sporta Zoran Gajić gostujući jutros na Prva TV.
Kako je potom objasnio, prema rečima pojedinih roditelja dečaka, oni su preko mobilnih aplikacija pratili kretanje svoje dece. Odnosno, prema tim aplikacijama može se videti da su samo 15 minuta pre nesreće pravili pauzu, a da se nakon toga vozilo nije pomeralo, što je izazvalo sumnju i zabrinutost kod roditelja. U kakvom stanju su povređeni džudisti Partizana možete pročitati OVDE.
Istragu povodom nesreće vodi Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu.
Na auto-putu Novi Sad – Beograd oko pola četiri ujutru, posle naplatne rampe u pravcu ka Beogradu, došlo je do teške saobraćajne nesreće kada je kombi sleteo s kolovoza, probio zaštitnu ogradu i upao u kanal.
U vozilu se nalazilo osmoro maloletnih putnika, uzrasta od 13 do 16 godina, koji su članovi Džudo kluba "Partizan" iz Beograda i vraćali su se sa međunarodnog sportskog kampa i takmičenja u Azerbejdžanu, saopšteno je iz MUP-a.
Prema rečima trenera Džudo kluba "Partizan" Nebojše Mandića, deca su se avionom do Budimpešte vratila sa takmičenja iz Azerbejdžana, odakle su se kombijem uputila ka Beogradu.
Jedno dete, rođeno 2009. godine, preminulo je na licu mesta od posledica povreda zadobijenih u nesreći.
Još sedmoro dece, uzrasta od 2009. do 2012. godine, zadobilo je teške povrede i prevezeni su u Dečju bolnicu u Novom Sadu.