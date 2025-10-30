Na auto-putu Novi Sad – Beograd oko pola četiri ujutru, posle naplatne rampe u pravcu ka Beogradu, došlo je do teške saobraćajne nesreće kada je kombi sleteo s kolovoza, probio zaštitnu ogradu i upao u kanal.

Izveštaj Dušana Miletića

U vozilu se nalazilo osmoro maloletnih putnika, uzrasta od 13 do 16 godina, koji su članovi Džudo kluba "Partizan" iz Beograda i vraćali su se sa međunarodnog sportskog kampa i takmičenja u Azerbejdžanu, saopšteno je iz MUP-a.

Prema rečima trenera Džudo kluba "Partizan" Nebojše Mandića, deca su se avionom do Budimpešte vratila sa takmičenja iz Azerbejdžana, odakle su se kombijem uputila ka Beogradu.

Jedno dete, rođeno 2009. godine, preminulo je na licu mesta od posledica povreda zadobijenih u nesreći.

Još sedmoro dece, uzrasta od 2009. do 2012. godine, zadobilo je teške povrede i prevezeni su u Dečju bolnicu u Novom Sadu.