Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal policijski službenici MUP Republike Srbije, Direkcije policije - UKP - SBPOK - Odeljenja za suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala lišili su slobode devet lica, saopšteno je iz JTOK.

Kako su naveli u saopoštenju, slobode su lišeni: S.P., D.V., M.V., R.B., G.M., V.I., N.P., S.B i N.B. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela i krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

- Osumnjičenima se stavlja na teret da su u vremenskom periodu od 1. februara do 30. oktobra 2025. godine na teritoriji Beograda suprotno odredbama Zakona o akcizama neovlašćeno stavili u promet više od 12.000 boksova cigareta raznih marki koje nisu bile obeležene kontrolnim akciznim markicama, bez odgovarajuće propratne dokumentacije i plaćanja propisanih akciza ostvarivši na taj način znatnu imovinsku korist - piše u saopštenju Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.

Pretresi na više lokacija na teritoriji Beograda su u toku, a osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti sprovedeni u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal gde će biti saslušani.

