Vođa u zatvoru

Luciferu sude za trgovinu drogom!

Lazar Marinković Lucifer nalazi se na optužnici Javnog tužilaštva za organizovani kriminal kao vođa kriminalne grupe koja se bavila "rasturanjem" droge po beogradskim klubovima i splavoima. Suđenje pred Specijalnim sudom u Beogradu mu je u toku, a u žižu javnosti ponovo je dospeo 1. oktobra kada je otkriveno da je učestvovao u jezivom vatrenom obračunu u Višnjičkoj banji.

Kako smo pisali, Lucifer je u to vreme imao nanogicu i nalazio se u redovnoj šetnji, a nakon tog događaja on je vraćen u pritvor. Inače, tada je za njegovim bratom Strahinjom Marinkovićem raspisana poternica, jer se sumnja da je on pucao u kafiću, te ranio četvoro čljudi i ubio Danku Vesić, gošću kafića.

Inače, Lazar Marinković se u javnosti ranije pominjao kao "Belivukov naslednik", pošto je navodno posle hapšenja Veljka Belivuka i njegove kriminalne grupe 4. februara 2021. preuzeo poslove oko prodaje droge u beogradskim klubovima i na splavovima. Veljko Belivuk je do hapšenja bio vođa partizanove navijačke grupe Principi.