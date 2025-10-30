KURIR U LEGLU ANTI ROMA - KARABURMA POSTALA GETO OPASNIH HULIGANA: Prošlo je mesec dana od sumanutog obračuna navijača u kom je ubijena nevina žena (foto)
Karaburma, beogradsko naselje poznato po svojoj radničkoj prošlosti i vernoj bazi navijača OFK Beograda, već dugo je u centru pažnje zbog eskalacije navijačkog nasilja! Sudeći po onome što pričaju stanovnici ovog kraja, ali i po brojnim grafitima ispisanim na zgradama, ogradama i parkovima, Partizanova navijačka grupa Anti Romi preuzela je ovaj deo Beograda i pretvorila ga u svojevrsni geto!
Kurir na licu mesta
Poslednji u nizu događaja koji se vezuje za Anti Rome, jeste stravična pucnjava u kafiću u Višnjičkoj banji (naselju pored Karaburme) koja se dogodila 30. septembra usred bela dana, a u kojoj je učestvovao vođa Anti Roma, Lazar Marinković Lucifer, ali i njegov rođeni brat Strahinja Marinković, koji je već punih mesec dana u bekstvu. Ova pucnjava uznemirila je građane, pošto je u vatrenom okršaju navijača ubijena jedna žena, ni kriva ni dužna, dok je ranjeno još dvoje nevinih ljudi i dvoje navijača s kojima su se Anti Romi prethudno sukobili u kafiću.
Ekipa Kurira posetila je Karaburmu, a na terenu smo smo uverili da maltene nema objekta na kom nije ispisana poruka ove frakcije Partizana.
- Na zidovima zgrada, podvožnjacima, pa čak i školskim dvorištima su grafiti sa porukama: "Anti-Romi zona", "Grobari", "Ovde se mi pitamo za sve" i slično. Neki delovi naselja oblepljeni su transparentima i obeleženi bojama koje simbolizuju ovaj navijački pokret. Za obične prolaznike posebno ovo mesto postaje jezivo - rekao nam je jedan prolaznik.
Iako rivalstva među navijačima nisu nova pojava, žitelji Karaburme sa kojima smo porazgovarali upozoravaju da ono što se dešava kod njih prevazilazi običnu fudbalsku netrpeljivost.
Pucaju, vade noževe, biju...
- Ovo više nije sportsko rivalstvo, već oblik urbanog ekstremizma, gde se fudbal koristi kao izgovor za nasilje i zastrašivanje. Pogledajte samo zgrade, sve su išvrljanje. To nema nigde, ni u jendom delu grada kao na Karaburmi. Ovde žive deca, sin me pita šta je to "AR",ne znam ni šta da mu kažem. Kako da mu kažem da su to navijači, kad se ispostavlja da su to kriminalci koji se kriju iza navijača - priča nam sugrađanin i dodaje:
- Pucaju, vade noževe, pale baklje, prave sačekuše jedni drugima, znamo i da diluju drogu... Ma, strašno!
Jedna sugrađanka ističe da je vrlo ogorčena ponašanjem "navijača" i kako kaže, običnim građanima je postalo neprijatno u sopstvenom kraju.
- Pogledajte samo šta stoji na zgradi gde živimo mi, obični ljudi da kažem tako. Ovo nije spontan bunt. Ovo je organizovana, ciljana kampanja, sa jasnim porukama i ciljevima - kaže žena koja nam se predstavila kao Milena.
Nije bilo teško da se zaključi da oni koji žive na Karaburmi, više ne kriju da osećaju strah i frustraciju.
- Mi smo taoci huligana. Naš kvart izgleda kao ratna zona... Svako malo nekome zapale auto, nekoga isprebijaju motkama, nekoga upucaju... U parkovima se skupljaju noću ti huligani, biju se, ranjavaju i ko zna šta rade sve. Bilo je pitanje dana kada že neko nedužan da nastrada, a nažalost to se i desilo 1. oktobra u Višnjičkoj banji kada su ti huligani, usred svog okršaja, ubili nedužnu ženu i teško povredili još dvoje građana. Pitam se, kolika je to drskost da izvadiš pištolj u punom kafiću, usred bela dana, gde sedi fin svet i obračunavaš se sa huliganima?! - kaže penzionerka Ljiljana P.
Mogu da nastradaju
Mnogi građani koje smo sreli na Karaburmi ističu da su roditelji počeli da brane deci da idu sami u parkove i da se okupljaju i druže, jer nisu sigurni šta će da ih snađe.
- Ako ti Anti Romi pomisle da su navijači ili ih pomešaju s nekim, što se i jeste dešavalo u nekoliko slučajeva, mogu deca da nastradaju - kaže naša sagovornica.
Vođa u zatvoru
Luciferu sude za trgovinu drogom!
Lazar Marinković Lucifer nalazi se na optužnici Javnog tužilaštva za organizovani kriminal kao vođa kriminalne grupe koja se bavila "rasturanjem" droge po beogradskim klubovima i splavoima. Suđenje pred Specijalnim sudom u Beogradu mu je u toku, a u žižu javnosti ponovo je dospeo 1. oktobra kada je otkriveno da je učestvovao u jezivom vatrenom obračunu u Višnjičkoj banji.
Kako smo pisali, Lucifer je u to vreme imao nanogicu i nalazio se u redovnoj šetnji, a nakon tog događaja on je vraćen u pritvor. Inače, tada je za njegovim bratom Strahinjom Marinkovićem raspisana poternica, jer se sumnja da je on pucao u kafiću, te ranio četvoro čljudi i ubio Danku Vesić, gošću kafića.
Inače, Lazar Marinković se u javnosti ranije pominjao kao "Belivukov naslednik", pošto je navodno posle hapšenja Veljka Belivuka i njegove kriminalne grupe 4. februara 2021. preuzeo poslove oko prodaje droge u beogradskim klubovima i na splavovima. Veljko Belivuk je do hapšenja bio vođa partizanove navijačke grupe Principi.
Ekstremna grupa
Oduvek izazivali incidente
Anti Romi su stacionirani na Karaburmi, a ranije su bili rame uz rame sa Principima. Svojevremeno su bili bliski i grupi Alkatraz, ali su se razišli i stopili sa Principima. U tom periodu, veliki broj navijačkih frakcija Grobara priklonio se Principima, koji su do februara 2021. bili strah i trepet na jugu. Anti Romi su ranije slovili za ekstremnu grupu, za koje su često tražene zabrane, odnosno da ne budu puštene na tribine zbog niza incidenata koje su izazivali.
Hronologija nasilja
x 16. oktobra 2025 - nepoznate osobe zapalile su u gluvo doba nići automobil na Karaburmi, čiji je vlasnik mladić (28) sa kriminalnim dosijeom
x 23. septembar 2025 - braća blizanci, Nikola M. i Mihailo M., stari 22 godine, povređeni su na Karaburmi kada ih je napala grupa maskiranih muškaraaca, za koje se sumnja da su pripadnici navijačke grupe Anti Romi. Povređena braća su, navodno, navijači OFK Beograda.
x 2. decembar 2024 - u tuči koja se dogodila na Karaburmi povređena su rođena braća, a njih je napala grupa mladića. Brutalan napad zabeležen je kamerom mobilnog telefona, a uznemirujuć snimak tada je objavljen na mrežama
x 4. februar 2024 - Bogdan J. (23) ranjen je u pucnjavi na Karaburmi, a zadobio je dve prostrelne rane u predelu butina. Bogdan J. navodno je navijač Partizana.