U mestu Pavićevac, nedaleko od Ripnja kod Begrada, danas se dogodila misteriozna saobraćajna nesreća! 

Naime, automobil je sleteo s puta, a vozač je potom napustio mesto nesreće i policija za njim traga. Prema nezvaničnim informacijiama, u trenutku neseće, pored vozača u autu je navodo bilo i dete.

Mesto nesreće kod Ripnja Foto: Kurir

- Auto je sleteo u kanal pored puta, traktorom su morali da ga izvlače. Međutim, u olupini nije bilo nikoga, što ukazuje na to da je osoba koja je bila za volanom, uspela da izađe iz vozila i ode pešaka. Čuli smo da je u kolima bilo i dete, a sad nema ni vozača ni deteta, šta se desilo pojma nemamo - kažu očevici i dodaju da automobil posle izvlačenja iz jarka izgleda jezivo.

- Šoferšajbna je pukla u paramparčad, vrata su ulubljena, od napred je auto havarisan, a ništa nije bolji ni otpozadi. Na zadnjem bočnom staklu ima velika krvava mrlja... Uopšte nam nije jasno kako je vozač uspeo sam da izađe i da ode i to sa sve detetom?! Sudeći po izgledu automobila i tragovima krvi, oni su povređeni sigurno - dodao je očevidac.

Na lice mesta izašli su policija, Hitna pomoć i vatrogasci. Rad je u toku. 

